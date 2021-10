Opéra pour enfants – Le grand méchant loup n’a qu’a bien se tenir En création à l’Opéra de Lausanne, «Le Petit Chaperon rouge» montre un prédateur féroce mais perdant. Matthieu Chenal

«Le petit Chaperon rouge» de Guy-François Leuenberger et Stefania Pinnelli, avec Yuki Tsurusaki dans le rôle-titre et Benoît Capt en loup. Jean-Guy Python

«Tire la chevillette et la bobinette cherra»: la tirade célébrissime de mère-grand transformée en mot de passe foireux vaut pour l’ensemble du spectacle. Avec un mordant bien de notre époque, «Le Petit Chaperon rouge», à découvrir jusqu’à samedi 9 octobre à l’Opéra de Lausanne, croque à belles dents les prédateurs de tout poil. La nouvelle création jeune public reprend le conte bien connu de Charles Perrault et des frères Grimm tout en le transposant ouvertement au XXIe siècle.

Non pas visuellement: les décors de David Deppierraz et les costumes d’Amélie Reymond s’inscrivent, à quelques détails près, dans l’iconographie du conte, avec une scénographie qui fait penser à un livre pop-up géant. Les arbres de la forêt sont ainsi construits en deux dimensions, et la maison de la grand-mère, une fois la chevillette tirée, révèle un lit à baldaquin en forme de mâchoire gigantesque.

En revanche, dans la vision de la librettiste Stefania Pinnelli, du compositeur Guy-François Leuenberger et de la metteuse en scène Paola Landolt, il n’y a pas seulement une héroïne, mais trois: la petite fille, préadolescente de 12 ans qui a déjà une forte tendance à faire chevrer sa mère, vivant seule avec elle, et la grand-mère. Certes aidée par sa taille, Yuki Tsurusaki se glisse dans ce rôle avec une aisance stupéfiante et une voix très sûre de soprano aiguë. En mère aimante mais un peu dépassée, Lydia Spira trouve le ton juste, entre sévérité et tendresse maladroite.

La grand-mère bougonne, chantée par le ténor Hoël Troadec, s’avère bien plus libre d’esprit que sa fille. On la découvrira vivante et résiliente dans le ventre du loup quand le Petit Chaperon y tombera lui aussi, alors qu’elle joue un personnage comique dès la scène introductive, sous forme d’un tableau vivant accroché au mur de la maison du Chaperon et de sa maman. Le loup est forcément un séducteur trouble et fascinant qui propose des champignons (!) à la fillette ingénue. Benoît Capt a le chic pour ensorceler ses victimes et faire oublier son abord terrifiant. Mais il ignore que pour une fois, il est tombé sur plus coriace que lui…

Comme un air de comédie musicale

Mélodiquement très séduisante, la musique de Guy-François Leuenberger se coule naturellement dans les paroles avec une souplesse de comédie musicale enrichie d’impressionnismes. À part quelques longueurs dans le grand duo du Chaperon et de sa grand-mère sur un texte trop abstrait, le rythme musical et dramatique s’avale sans peine et laisse en bouche comme un goût de revanche, mais aussi de reviens-y pour des enfants ravis.

