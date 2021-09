Climat et biodiversité – Le Grand Genève fait de la transition écologique une priorité Les autorités genevoises et françaises lancent une campagne pour stimuler et valoriser les efforts dans ce sens, grâce à la participation citoyenne. Antoine Grosjean

Le Grand Genève. LUCIEN FORTUNATI

Après avoir présenté son plan climat cantonal en juin, le Conseil d’État lance une campagne pour stimuler et mettre en lumière les efforts locaux en faveur du virage écologique. Sous l’appellation «Genève en transition» et «Grand Genève en transition», la démarche inclut les partenaires français et vaudois au niveau de l’agglomération. Ce «label» doit permettre de mieux faire connaître ce qui se fait déjà face au changement climatique et à la crise de la biodiversité. Il vise aussi à contribuer à chercher de nouvelles pistes, en s’appuyant notamment sur la participation citoyenne. La transition écologique devient ainsi une des priorités du Grand Genève.

«Les événements météorologiques extrêmes de cet été nous ont rappelé les conséquences du changement climatique, relève le président du Conseil d’État, chargé des Infrastructures, Serge Dal Busco. Mais même si l’écrasante majorité de la population est d’avis qu’il faut agir, l’échec de la loi sur le CO₂ dans les urnes montre la difficulté à mettre en œuvre nos engagements. Or, l’échéance de 2050 pour atteindre la neutralité carbone est très proche. La transition doit se faire à un rythme rapide. Cependant, les pouvoirs publics ne peuvent rien imposer. Cela doit forcément passer par une démarche participative.»

Le Forum citoyen, qui a soumis une centaine de propositions au Conseil d’État début juillet, est un exemple de ce qui peut se faire à ce niveau. «Beaucoup de ses propositions vont dans le sens de la durabilité», se félicite le conseiller d’État chargé du Département du territoire, Antonio Hodgers. «D’ici à novembre, nous allons répondre à chacune d’entre elles comme s’il s’agissait de motions parlementaires.»

Christian Dupessey, maire d’Annemasse et président du Pôle métropolitain du Genevois français, confirme que la transition écologique est une priorité des deux côtés de la frontière. «Nous devons travailler ensemble, à l’échelle de notre métropole. Et nous le faisons déjà, par exemple sur le traitement des eaux usées, sur la mobilité, avec la révolution qu’a représenté la réalisation du Léman Express, ou encore sur la prospection du sous-sol pour évaluer le potentiel de la géothermie.»

Antonio Hodgers souligne que c’est la première fois qu’un objectif commun en termes de transition écologique est présenté au niveau du Grand Genève. Ces prochains mois, deux événements seront l’occasion de se pencher sur ces questions, le festival Explore en octobre et les Assises européennes de la transition énergétique, qui se tiendront à Genève en février 2022.

