MUSIQUE & SCÈNES | 20% de réduction – Le Grand Gala de Giuseppe Verdi Le 30 décembre 2022 au Victoria Hall.

Au programme: des extraits mondialement célèbres de ses opéras La Traviata, Rigoletto, Aida, Il Trovatore, Nabucco ou Vespri siciliani.

Le Grand Gala de Giuseppe Verdi DR

Dans sa musique, Giuseppe Verdi traduit avec génie et maestria le grand amour et la tragédie à travers des héroïnes comme Violetta Valery dans La Traviata, Aida ou Rigoletto. Ses œuvres sont passionnées et d’un grand lyrisme, elles sont aussi empreintes de joie et d’humour. Toutes ces caractéristiques sont réunies dans cette formidable série de concerts.

pour la représentation du 30 décembre 2022

pour la représentation du 30 décembre 2022

au Victoria Hall (Genève) à 19h30

Des airs, duos et ensembles connus dans le monde entier, des chœurs envoûtants comme le célèbre «Va pensiero» extrait de «Nabucco», ainsi que la «Marche triomphale» extraite de «Aida», combinés à une merveilleuse scénographie, des costumes superbes et une chorégraphie originale, transforment le tout en un spectacle inoubliable.

Le GIUSEPPE VERDI GALA est une production européenne: l’orchestre et le chœur de l’OPERA POLSKA, fondé en 1989 par maestro Marek Tracz en collaboration avec la télévision de Wroclaw, se compose des meilleurs musiciens et chanteurs des grands opéras de Pologne et d’autres pays.

Qu’est-ce que serait le monde de la musique sans les opéras «La Traviata» ou «Aida» de Giuseppe Verdi? Aucun autre compositeur italien n’a laissé un tel héritage!