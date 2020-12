Importantes disparités cantonales – Le grand écart romand des amendes «Covid» Les sanctions en cas d’infraction aux règles sanitaires varient du simple au quadruple. Berne veut remettre de l’ordre. Benjamin Pillard

Le non-port du masque est sanctionné 250 fr. dans la plupart des cantons romands. Sauf à Neuchâtel et dans le Jura, où l’amende s’élève respectivement à 150 et 100 fr. Keystone

Durant les trois mois de la première vague, tout était plus simple: le port du masque était obligatoire nulle part en Suisse et le Conseil fédéral gouvernait par voie d’ordonnance sans consulter les Cantons. Berne avait notamment fixé le montant des sanctions en cas de non-respect des mesures sanitaires, qui se résumaient alors principalement à adopter une distance sociale de 2 mètres et à ne pas se réunir à plus de cinq personnes. Ce régime des amendes fédérales «Covid» à 100 francs a pris fin à l’arrivée de l’été, et les Cantons ont repris la main. Ces derniers ont abandonné la poursuite du non-respect de la distanciation sociale, tout en continuant de mettre à l’amende les participants de rassemblements dépassant le nombre de personnes autorisées.