Aide des communes à Genève – Le grand écart des subventions pour les abonnements TPG Les communes offrent des réductions pour des abonnements de transports publics. Bilan d’un soutien financier dont l’ampleur varie fortement. Marc Renfer

Les réductions prises en charge par les communes sont appliquées directement dans les boutiques TPG, mais aussi en ligne. LUCIEN FORTUNATI

En Ville de Genève, une famille de quatre personnes composée de deux adultes et deux enfants doit débourser 1450 francs pour obtenir un abonnement annuel Unireso pour chacun de ses membres en cumulant diverses promotions. La même famille, en déménageant à Plan-les-Ouates, ne payera plus que 450 francs. Cette différence de 1000 francs, majeure pour les ménages aux budgets les plus serrés, est révélatrice des écarts des subsides offerts par les communes genevoises à leurs citoyens.