Ville de Genève – Le grand désarroi de la droite au Conseil municipal Le PLR, l’UDC et le MCG ne parviennent pas à faire passer leurs propositions face à la majorité de gauche. La stratégie consiste à prolonger les débats. Le Centre joue sa propre partition. Théo Allegrezza

Des élus de droite, certains en pleine discussion, à l’entame de la dernière séance du Conseil municipal, le 7 juin 2022. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

On ne naît pas force d’opposition, on le devient. En Ville de Genève, la droite est encore en phase d’apprentissage. Le PLR, l’UDC et le MCG se montrent impuissants face à la gauche au Conseil municipal, où ces partis sont minoritaires depuis les élections 2020 alors qu’ils avaient disposé de la majorité lors des deux législatures précédentes avec le concours du PDC. «Nos propositions sont balayées», reconnaît la PLR Patricia Richard.