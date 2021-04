Genève – Le Grand Conseil vote près de 95 millions pour un nouveau cycle Jeudi soir, un crédit de 94,86 millions de francs pour la construction du nouveau cycle d’orientation du Renard, à Balexert, à Vernier a été voté par le Grand Conseil genevois.

Le parc des Evaux pourrait accueillir provisoirement l’Académie du Servette FC afin de construire le nouveau cycle d’orientation du Renard à Balexert. Mais de nombreuses oppositions s’élèvent contre ce projet. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Grand Conseil genevois a voté jeudi soir un crédit de 94,86 millions de francs pour la construction du nouveau cycle d’orientation (CO) du Renard, à Balexert, à Vernier. Mais il faudra trouver une solution pour reloger l’Académie de football du Servette FC qui occupe actuellement le site.

«Il y a urgence pour construire ce cycle», a relevé la socialiste Nicole Valiquer Grecuccio. En 2024, le canton devra intégrer 1501 élèves de plus qu’en 2020, a souligné la députée. L’actuel cycle du Renard est dans un état de vétusté et de délabrement inquiétant. «Nous avons un devoir par rapport aux élèves concernés», a-t-elle insisté.

Construit en 1968, l’actuel CO du Renard est localisé aux Platières, à Vernier. Il accueille chaque année environ 650 à 700 élèves. Conçu pour 900 élèves, le nouvel établissement prévu à Balexert sera plus central, proche du futur quartier de l’Etang et des transports en commun. Le Conseil d’État espère qu’il pourra être inauguré pour la rentrée 2025.

Des inquiétudes

«Il n’est pas question de chasser l’Académie de football du Servette FC», a relevé Serge Dal Busco, chef du Département des infrastructures (DI). Des négociations sont en cours pour installer provisoirement les jeunes footballeurs au parc des Evaux à Onex. Mais plusieurs communes et des associations de riverains ont exprimé leurs vives inquiétudes par rapport à ce projet, notamment en raison d’une surfréquentation du parc.

Cette solution aux Evaux a été proposée suite au refus du déclassement d’une zone agricole au Pré-du-Stand, dans la commune du Grand-Saconnex. Cette zone proche de l’aéroport devait notamment accueillir le nouveau pôle de football, libérant ainsi les terrains d’entraînement du Servette FC à Balexert pour la construction du nouveau CO.

Prêt

L’UDC et le PLR auraient voulu ajourner les débats avant de voter. Ils voulaient attendre la fin des négociations entre la Fondation des Evaux, l’État et l’Académie du Servette FC. Mais la majorité du Grand Conseil a préféré aller de l’avant en acceptant le projet de loi par 58 voix contre 34 et deux abstentions.

Selon Serge Dal Busco, il était indispensable de voter ce crédit pour poursuivre les études en cours. Il faudra être prêt à ouvrir le chantier quand le site de Balexert sera libéré, a insisté le conseiller d’État.

ATS

