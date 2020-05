Vaud – Le Grand Conseil veut remédier à la vétusté de ses prisons Les élus ont voté deux crédits-cadres qui permettront entre autres de rénover la prison du Bois-Mermet pour la maintenir en service pendant encore plusieurs années.

La prison de Bois-Mermet, qui devait être réaffectée, continuera ses bons offices. KEYSTONE

Le Grand Conseil vaudois a voté mardi un crédit global de plus de 45 millions de francs pour l’entretien de diverses prisons ainsi que pour la rénovation de la Tuilière à Lonay. Plusieurs députés se sont étonnés que le Bois-Mermet à Lausanne, qui était voué à disparaître, soit maintenu de nombreuses années encore.

Les élus ont voté à la quasi-unanimité un premier crédit-cadre de 28,8 millions de francs pour des travaux d’entretien prioritaires aux EPO, à Palézieux et au Bois-Mermet à Lausanne. Ils ont déploré la vétusté de certaines installations. Il est nécessaire de «procéder à des travaux de rattrapage», a relevé Yvan Pahud (UDC).

Psychiatrie à régler

«Ces travaux d’entretien sont prioritaires. Certaines installations sont dans un état de délabrement avancé», a renchéri Jessica Jaccoud (PS), qui a regretté le déplacement de l’unité psychiatrique pour homme de la Tuilière à la Croisée, dans des lieux inadaptés. «Il faut se doter urgemment d’une unité pour ce type de cas».

«On est dans le flou sur les besoins réels de la psychiatrie en prison», a ajouté Nicolas Mattenberger (PS). C’est pourtant «le principal problème à régler» dans le monde carcéral.

Bois-Mermet maintenu

Plusieurs députés se sont étonnés des montants demandés pour rénover la prison du Bois-Mermet. «Ce bâtiment, situé en ville, devait être réaffecté. Or on apprend qu’il va faire l’objet de travaux d’entretien importants et qu’il est prévu de l’agrandir pour l’utiliser encore 20 à 30 ans», a lancé Monique Ryf (PS). Pourquoi ne pas préférer un agrandissement de la prison des Grands-Marais prévue près d’Orbe à l’horizon 2026, ont demandé certains élus.

«Tout concentrer à un seul endroit pose d’autres difficultés», a répondu le conseiller d’Etat Pascal Broulis. Le gouvernement entend maintenir la prison du Bois-Mermet. Mais les cellules, qui sont critiquées pour être trop petites, seront agrandies lors des travaux de rénovation. Et 23 nouvelles places seront créées.

Pour femmes uniquement

Le second crédit, de 17 millions de francs, a également passé la rampe très facilement en plénum. Il permettra la rénovation de la Tuilière à Lonay, une prison pour femmes qui accueille également des hommes en préventive ainsi qu’une unité psychiatrique. Après les travaux, elle sera uniquement réservée aux femmes.

«Nous avons clarifié son rôle», a expliqué Pascal Broulis. Le Conseil d’Etat fera «ultérieurement» des propositions dans le domaine de la psychiatrie pénitentiaire. «Il faut aussi se préoccuper du vieillissement en prison», a-t-il ajouté.

( ATS/NXP )