Affaire Marie – Le Grand Conseil se divise sur la surveillance de la justice À la suite du drame, le parlement s'est demandé s'il était en droit de critiquer la décision de la juge d'application des peines de libérer Claude Dubois.

Le meurtre de Marie a eu des répercussions sur le bon fonctionnement de nos institutions. L’affaire a enflammé les travées du Grand Conseil l’hiver 2013-2014. Des débats houleux ont opposé les tenants d’un meilleur contrôle de la justice par le législatif et les défenseurs de l’indépendance de la justice.

À l’époque, la toute nouvelle Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC) (instituée par une loi de 2011 et dissoute le 31 janvier 2022 avec la création du Conseil de la Magistrature) fait part de sa «désapprobation» envers «la gestion des suites données à cette affaire par le Tribunal cantonal», comme le raconte alors «24heures». La jeune commission somme le président du Tribunal cantonal d’ouvrir une procédure administrative à l’encontre de la juge d’application des peines qui avait permis à Claude Dubois de retrouver la liberté sous la forme d’arrêts domiciliaires, contre l’avis de l’Office d’exécution des peines. Ces propos sont pris comme un outrage par Jean-François Meylan, président du Tribunal cantonal: «Selon mon souvenir et celui de collègues plus anciens, il n’y a jamais eu d’attaque aussi violente contre un juge de notre institution.»

Membre de la CHSTC, le député PLR Jacques Haldy enfonce le clou: «Ce que nous ne pouvons pas admettre, sous peine de nier notre mission, c’est que le Tribunal cantonal ait bloqué toute enquête après qu’est tombé le rapport Bänziger (ndlr: du nom de l’ancien procureur soleurois Félix qui avait été mandaté pour mener une enquête administrative à la suite du meurtre de Marie). Et qu’il ait renoncé en conséquence à ouvrir une procédure contre la juge en cause.»

Son parti ne partage pas son avis. Les libéraux-radicaux sont d’ailleurs les plus virulents contre la Commission de haute surveillance. «Nous sommes absolument indignés, déclare Jean-Marie Surer, chef du groupe PLR à l’époque. La commission a outrepassé ses droits en intervenant dans le champ juridictionnel du tribunal. C’est une violation gravissime de la séparation des pouvoirs.» Le parti veut même qu’un blâme soit adressé à la CHSTC, et plus particulièrement à son président, le Vert’libéral Jacques-André Haury.

Les Verts sont également «abasourdis». À la tribune du Grand Conseil, Raphaël Mahaim estime que la «CHSTC sort de son rôle en s’en prenant à une juge et à son jugement». À l’inverse, les socialistes «saluent le travail de la commission et l’encouragent à poursuivre elle-même les investigations» et l’UDC souhaite une commission d’enquête parlementaire.

Ces hauts cris déboucheront sur un avis de droit. La séparation des pouvoirs a-t-elle été respectée par la CHSTC? Au terme de son expertise, le professeur genevois Thierry Tanquerel estime que la haute surveillance parlementaire ne peut s’exercer que sur la gestion du Tribunal cantonal, pas sur les décisions de ses juges.

De manière indirecte, la création d’un Conseil de la Magistrature dans le Canton de Vaud découle de cette affaire. Ce nouvel organe est censé permettre de résoudre les conflits institutionnels engendrés par la surveillance de la justice.

