Politique genevoise – Le Grand Conseil entérine le cofinancement de la culture La réforme de la gouvernance de la culture a été acceptée à la quasi-unanimité. Le Canton jouera un rôle de coordinateur. Des stratégies de cofinancement avec les communes sont prévues. Rachad Armanios

Le conseiller d’État Thierry Apothéloz, au centre, est responsable de la Culture. PIERRE ALBOUY



Le Grand Conseil a accepté, ce vendredi, le projet de loi du Conseil d’État pour la promotion de la culture et de la création artistique. Cette nouvelle architecture de la gouvernance de la culture à Genève prévoit le rôle de coordinateur du Canton, le principe de coordination entre le Canton et les communes, et celui de cofinancement entre ces derniers. Enfin, cette loi-cadre introduit la concertation régulière des milieux culturels.