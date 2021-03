Exigence de recherches d’emploi – Le Grand Conseil en a assez des sanctions contre les chômeurs Une courte majorité a accepté une motion critiquant la politique de l’Office cantonal de l’emploi sous la responsabilité de Mauro Poggia. Eric Budry

La remise en cause des pratiques de l’Office cantonal de l’emploi est venue des syndicats, qui ont manifesté jeudi pour protester contre le maintien de l’exigence de recherches d’emploi et les sanctions infligées. KEYSTONE

Par deux fois vendredi, le Grand Conseil s’est déchiré à propos du nombre de recherches d’emploi que doivent effectuer chaque mois les chômeurs et des sanctions infligées s’ils ne répondent pas à cette exigence. Si la pétition discutée le matin se référait à une situation avant la pandémie, la motion de l’après-midi était directement liée aux difficultés économiques présentes, qui rendent plus ardue la quête d’un emploi dans les secteurs sinistrés.

Cette motion déposée par la gauche et le PDC a finalement été adoptée par 49 oui contre 45 non et 1 abstention. Elle invite notamment le Conseil d’État «à tout mettre en œuvre pour changer la politique de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) qui consiste à contrôler et à punir avant d’aider et soutenir». Une sorte de désaveu pour le conseiller d’État Mauro Poggia, qui s’est battu comme un beau diable contre ce texte et a mis en doute les chiffres avancés par le socialiste Grégoire Carasso, premier signataire de la motion.