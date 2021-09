Carnet noir – Le grand compositeur grec Mikis Theodorakis est mort L’artiste et militant politique, devenu célèbre pour la musique du film «Zorba le Grec», est décédé à Athènes à l’âge de 96 ans.

Mikis Theodorakis était devenu le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques. KEYSTONE/AP Photo/Nikolas Giakoumidis

Le grand compositeur grec Mikis Theodorakis est mort à l’âge de 96 ans à Athènes, a-t-on appris jeudi de source hospitalière. Il était devenu célèbre en composant la musique du film «Zorba le Grec» (1964).

Né le 29 juillet 1925 à Chios, en Égée, dans une famille d’origine crétoise, Mikis Theodorakis est l’auteur d’une oeuvre gigantesque et le plus célèbre des compositeurs grecs. Ancien résistant et opposant à la dictature des colonels, il est devenu le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques.

Engagé auprès des communistes au cours de la guerre civile qui éclate en Grèce à la suite du conflit mondial, il est déporté dans l’île-bagne de Macronissos, où il est torturé. Dès le début de la dictature des Colonels, qui démarre le 21 avril 1967, Theodorakis est arrêté.

Pendant la crise financière qui frappe la Grèce, il manifeste contre les mesures d’austérité imposées par les créanciers du pays (BCE, UE, FM).

«Aujourd’hui nous avons perdu une partie de l’âme de la Grèce.» Lina Mendoni, ministre de la Culture grecque

La ministre de la Culture grecque Lina Mendoni a réagi jeudi à la mort du célèbre compositeur: «Aujourd’hui nous avons perdu une partie de l’âme de la Grèce. Mikis Theodorakis, notre Mikis à tous, l’enseignant, l’intellectuel, le résistant, est parti. Celui qui a fait chanter des poètes à tous les Grecs».

La présidente de la République Eikaterini Sakellaropoulou a salué «un créateur grec et en même temps universel, un atout inestimable de notre culture musicale (…) qui a dédié sa vie à la musique, aux arts, à notre pays et à ses habitants, aux idées de liberté, de justice, d’égalité, de solidarité sociale».

«Avec une profonde émotion et des applaudissements incessants, nous disons au revoir à Mikis Theodorakis, activiste-créateur, leader et pionnier d’un nouvel art combatif en musique», a déclaré jeudi le parti communiste grec.

ATS

