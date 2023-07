Science à Genève – Le Grand collisionneur de hadrons du CERN en panne Le plus grand accélérateur de particules du centre est à l’arrêt depuis dix jours, à la suite d’un incident électrique. Chloé Dethurens

Le plus grand accélérateur de particules du CERN est en panne. CERN

Le plus grand accélérateur de particules du CERN est en panne depuis plus de dix jours. En cause, un arbre tombé sur une ligne électrique près de Morges, annonce la RTS. Le choc a enclenché son système de sécurité, ce qui a stoppé le refroidissement de l’hélium dans un de ses tubes, explique un expert à la radio.

Conséquence: une pression importante a causé un trou d’un millimètre dans le tube, provoquant lui-même un dysfonctionnement des aimants présents dans le système, essentiels pour faire fonctionner le Grand collisionneur de hadrons.

Or, l’identification et la réparation de la faille prendront du temps, plusieurs semaines probablement. La remise en route du LHC interviendra début septembre, non sans conséquences sur la recherche. La moitié des données qui devaient être récoltées ne pourront pas l’être, indique l’expert interrogé par la RTS. La pause hivernale sera donc plus courte afin de compenser ce manque.

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.