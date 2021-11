On peut se déclarer insatisfait de la première semaine de discussions à Glasgow. On peut s’indigner des promesses non contraignantes et des déclarations opportunistes faites par certaines grandes entreprises qui se découvrent soudainement les alliées de la cause environnementale.

Abo Futur de la planète Les entreprises détiennent la clé pour sauver le climat Il n’empêche. Il se passe quelque chose de fondamental dans le système économique. Il existe aujourd’hui un quasi-consensus en faveur de nouvelles règles qui permettent d’accélérer la transition écologique et d’atteindre concrètement la neutralité carbone. Le flou actuel et l’absence de normes pénalisent les investissements, dissuadent les initiatives pionnières et récompensent l’inaction.

«Qui aurait imaginé, il y a cinq ans à peine, que la capitalisation de Tesla dépasserait, en 2021, la valeur boursière des 21 plus grandes sociétés actives dans l'énergie, y compris les géants Chevron ou ExxonMobil?»

Bien sûr, l’économie n’est pas devenue plus vertueuse du jour au lendemain. Et beaucoup d’obstacles politiques demeurent. Simplement, tous ceux qui gèrent des capitaux ont compris que les technologies «bas carbone» vont prendre le pas sur les anciennes, au même titre que le charbon a remplacé le bois au XIXe siècle. Mais cette fois, le mouvement ne pourra plus être arrêté par les lobbies et les États pétroliers. Le basculement se déroule sur tous les continents à un rythme comparable aux ruptures technologiques induites par la vague internet.

Qui aurait imaginé, il y a cinq ans à peine, que la capitalisation de Tesla dépasserait, en 2021, la valeur boursière des 21 plus grandes sociétés actives dans l’énergie, y compris les géants Chevron ou ExxonMobil? Personne. Or, ce fait vient de se produire, en pleine COP26, et sonne comme un avertissement. Si le monde dépend toujours à 80% des énergies fossiles, la finance qui – par essence – parie sur les gains futurs a déjà tranché, en se ruant sur la première marque automobile à avoir fait le choix du tout électrique. Même si la marque Tesla sera peut-être rattrapée par d’autres, elle restera le symbole d’une rupture industrielle.

