Street art et graffitis – Le graffeur genevois Serval décodé lettre par lettre Cyril Jourdain, qui connaît David Warner de longue date, publie la première monographie sur le travail de l’artiste, «Serval. A Life in Letters». Luxuriant. Pascale Zimmermann Corpataux

Aujourd’hui disparue, cette fresque peinte par Serval en 2016 sur le quai des Péniches, à la Jonction, n’en a que plus de valeur. L’alliance du brun et du bleu ciel n’est pas habituelle dans les graffitis et ferait plutôt référence à la peinture de la Renaissance italienne. Serval/DR

Les deux hommes s’écoutent et s’entendent, cela saute aux yeux. Une amitié de longue date unit Serval le graffeur et Cyril Jourdain le biographe de son œuvre. Une connivence faite au feu de leurs vifs débats sur l’art. C’est du reste d’un interminable trajet en voiture vers Mannheim qu’est née l’idée de «Serval. A Life in Letters», la première monographie sur David Warner-Serval rédigée par son copilote. «Des heures d’autoroutes et de discussions, à croiser nos références, à mettre en lien des objets artistiques. Tout y passait, des fresques de street art new-yorkais aux toiles de Turner (la passion de Cyril), de la peinture italienne de la Renaissance aux miniatures persanes», sourit Serval. «Puis six ans ont été nécessaires à la mise en forme, la rédaction et la réalisation du livre», résume Cyril Jourdain.