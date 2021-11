Versement retardé des rentes – Le Conseil d’État réprimande l’Office des assurances sociales Le gouvernement genevois in corpore réagit à son tour à l’annonce par l’OCAS d’un versement décalé des retraites. Il craint des situations d’endettement ou précarité. Marc Moulin DÉVELOPPEMENT SUIT

La chancelière d’État, Michèle Righetti, et le président du Conseil d’État, Serge Dal Busco, lors du point presse gouvernemental du 3 novembre 2021. MM

Le ministre de la Cohésion sociale, Thierry Apothéloz, n’est plus le seul magistrat à tonner contre les versements décalés annoncés la semaine dernière par l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS). Soutenant son collègue, le Conseil d’État a fait part mercredi de son insatisfaction par la voix de son président, Serge Dal Busco, au terme de la séance hebdomadaire de l’Exécutif.

Abo Retard dans les prestations OCAS «Il faut verser les rentes le 1er du mois!» Comment payer ses factures? Les retraités genevois recevront leur rente avec du retard Pour rappel, l’OCAS a annoncé à ses bénéficiaires que leurs montants mensuels ne seraient plus versés le premier jour ouvrable du mois, mais que ce paiement serait retardé au sixième jour, voire au 10e jour – délai ramené ensuite au quatrième jour. Une décision justifiée par un changement informatique et un alignement sur les pratiques en cours ailleurs en Suisse. Quelque 60’000 personnes touchant l’AVS ou l’assurance invalidité sont concernées.

«Le Conseil d’État partage la préoccupation du Département de la cohésion sociale qui a déjà indiqué qu’il jugeait ce changement problématique, a affirmé Serge Dal Busco. On peut se retrouver confronté à des problèmes d’endettement et de précarité chez de nombreuses personnes. Des discussions sont déjà très concrètement en cours. Il y a une marge de manœuvre qui doit être utilisée pour trouver une solution au plus près de la situation actuelle, en tenant compte à la fois des besoins des personnes assurées et de la réalité de l’OCAS, dont je rappelle qu’il s’agit d’une institution autonome. Ce n’est notamment pas l’État qui gère son système informatique.»

Le président indique n’avoir pas reçu de requête financière pour pallier les soucis financiers que la réforme ou son atténuation pourraient engendrer. Il confirme que, selon ses sources, le conseil d’administration de l’OCAS ne s’est pas prononcé sur le changement de pratique. «C’est ce qu’on a cru comprendre», déclare Serge Dal Busco. À quoi sert donc cet organe suprême? «Posez la question à la présidence du conseil d’administration», renvoie-t-il.

Le Parlement est aussi sur le qui-vive. Dans un communiqué diffusé ce jour, la Commission des affaires sociales du Grand Conseil se déclare unanimement préoccupée par l’impact de la décision de l’OCAS. Elle «suivra cette affaire de très près», avertit son président André Pfeffer (UDC).

