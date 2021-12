Politique allemande – Le gouvernement Scholz déjà à pied d’œuvre Le neuvième chancelier allemand a entamé son mandat ce jeudi avec la crise sanitaire en priorité.

Le neuvième chancelier allemand de l’après-guerre, qui a succédé mercredi à Angela Merkel et pris possession de son nouveau bureau, est bien conscient qu’il ne bénéficiera d’aucun état de grâce. Michael Kappeler/Pool via AP

Première réunion de crise sur la pandémie, visites à Paris et Bruxelles, ultimes passations de pouvoirs : le nouveau gouvernement allemand d’Olaf Scholz a entamé son mandat jeudi sur les chapeaux de roue.

Première urgence : la situation sanitaire, toujours très dégradée en Allemagne malgré une ruée sur les troisièmes doses de vaccin ces derniers jours.

L’Allemagne a encore enregistré jeudi plus de 70’000 nouvelles contaminations et 465 morts liées au Covid-19, avec un taux d’incidence sur sept jours de 422,3.

«Le plus grand défi»

Dans ce contexte inquiétant, en particulier dans des régions d’ex-RDA qui dépassent les 1000 cas pour 100’000 habitants, le nouveau chancelier a insisté sur la nécessité d’accélérer encore la vaccination au cours de la première réunion de crise avec les 16 Länder (États régionaux) de son pays.

Le «plus grand défi», a-t-il insisté, est «de faire en sorte que le plus de citoyens et citoyennes possible se fassent vacciner» et se voient injecter une troisième dose, a-t-il souligné.

Une semaine après une réunion alors présidée par Angela Merkel et qui avait durci nettement les restrictions visant les non-vaccinés, cette nouvelle rencontre n’a néanmoins pas débouché sur des mesures supplémentaires.

Vaccination des enfants

Avant de faire voter l’obligation vaccinale dans les prochaines semaines, le gouvernement devrait rapidement prendre position sur la vaccination des enfants.

Les premiers pas du nouveau ministre de la Santé, l’expert social-démocrate Karl Lauterbach, seront particulièrement scrutés ces prochains jours.

Ce médecin de 58 ans, dont la compétence est reconnue par le monde médical, est plus réputé pour ses sorties tonitruantes dans les médias et réseaux sociaux que pour sa capacité à travailler en équipe et à diriger une administration.

La nouvelle équipe a achevé en parallèle son installation avec d’ultimes passations de pouvoirs, dont celle très attendue au ministère des Finances entre Olaf Scholz, le grand argentier du gouvernement Merkel, et le libéral Christian Lindner.

«Gestion solide»

Le patron du parti FDP, une des trois formations de la nouvelle coalition, est à 42 ans un des poids lourds de la nouvelle équipe même s’il n’a aucune expérience ministérielle.

Guetté par les partenaires européens de l’Allemagne, ce tenant de la rigueur budgétaire a redit son opposition à toute hausse d’impôts et a plaidé pour une «stabilité fiscale» en Europe.

La «gestion solide» des finances publiques ne doit pas être jetée aux oubliettes, a lui estimé Olaf Scholz.

Une autre figure du gouvernement Scholz, l’écologiste Annalena Baerbock, première cheffe de la diplomatie allemande, est, elle, déjà en action avec des visites jeudi à Paris et Bruxelles.

Plus grande autonomie

Elle aussi dépourvue d’expérience ministérielle, la ministre âgée de 40 ans a rencontré jeudi matin son homologue français, Jean-Yves Le Drian.

L’ancienne candidate écologiste à la chancellerie a assuré être prête à travailler avec la France pour une Europe «forte et souveraine», alors que Paris s’apprête à prendre au 1er janvier la présidence de l’UE.

Emmanuel Macron, qui a présenté ses priorités pour la présidence française de l’UE au premier semestre 2022, plaide depuis le début de son mandat pour une plus grande autonomie stratégique de l’Europe.

Jean-Yves Le Drian a de son côté souligné que l’Allemagne avait un «crucial à jouer» au Sahel, où la France souhaite engager plus largement ses partenaires européens au côté de sa force Barkhane.

Déclarations tapageuses

Vendredi, ce sera au tour d’Olaf Scholz lui-même de se rendre à Paris pour sa première visite officielle, réservée, comme de tradition, à la France.

Le nouveau dirigeant allemand devrait avoir son premier entretien par vidéo vendredi avec le président américain Joe Biden, organisateur d’un sommet virtuel sur la démocratie.

Ses prises de position sur un éventuel boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver organisés par la Chine ou sur la menace russe pesant sur l’Ukraine sont particulièrement attendues, bien que Olaf Scholz soit peu friand de déclarations tapageuses.

AFPE

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.