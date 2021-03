Confinements limités en France – Le gouvernement épargne Paris et sa banlieue Le premier ministre Jean Castex parie sur des confinements limités à quelques régions le week-end. En espérant que la vaccination permettra de passer le cap. Alain Rebetez, Paris

Le nouveau visage de Nice le week-end: un confinement sévère, comme à Dunkerque et dans le Pas-de-Calais. Mais Paris reste libre de confinement, malgré les chiffres sévères de la Seine-Saint-Denis. REUTERS

«La France est en tête, en Europe, pour la vaccination des personnes les plus vulnérables.» Jean Castex, premier ministre

C’est devenu un rituel: chaque jeudi soir en France, à 18 h, le pays se branche sur la conférence de presse du premier ministre Jean Castex pour savoir quelles seront les mesures sur le front Covid. Et cette semaine, les nouvelles n’étaient pas aussi mauvaises qu’on pouvait le craindre: la circulation du virus n’a augmenté ces 7 derniers jours que de 1,4% – alors que c’était +14% il y a une semaine –, et la contamination chez les plus âgés continue de baisser. En revanche, la situation dans les hôpitaux reste tendue, avec 25’156 malades Covid (500 de moins qu’il y a une semaine), dont 3647 en réanimation (200 de plus qu’il y a une semaine).