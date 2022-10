Italie – Le gouvernement de Giorgia Meloni décolle La première ministre a formé son gouvernement, mais sa majorité a déjà montré toutes ses divergences. Dominique Dunglas - Rome

Giorgia Meloni, avec le président de Forza Italia Silvio Berlusconi et le leader de la Ligue Matteo Salvini, le 21 octobre 2022. Salvini sera vice-premier ministre dans le nouveau gouvernement. AP/ALESSANDRA TARANTINO

Giorgia Meloni a formé son gouvernement vendredi et l’Exécutif prêtera serment samedi matin sur la Constitution devant le président de la République. Composé de 18 hommes et de six femmes, le gouvernement est dominé par Fratelli d’Italia, le parti de Giorgia Meloni, qui a largement surpassé dans les urnes ses alliés. Les autres partis de la coalition ont toutefois chacun un vice-président du Conseil: Matteo Salvini pour la Ligue et Antonio Tajani pour Forza Italia.