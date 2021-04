Covid à Genève – Le gouvernement appelle à la discipline Les restaurateurs sont forcés de faire la police sur les terrasses. Le Conseil d’État tape du poing. Et lance un appel à s’auto-tester le jeudi. Marc Moulin

Image d’illustration. La réouverture des terrasses genevoises ne s’est pas toujours passée de façon aussi candide que sur cette photo, prise le 20 avril sur la plaine de Plainpalais. FRANK MENTHA

On se déplace de table en table, on ne donne pas son nom, on s’attroupe et on pique le désinfectant. Tels sont les retours de bistrotiers paniqués dont le gouvernement genevois a fait état mercredi, dix jours après la réouverture des terrasses.

«Il y a une sorte de désespoir des restaurateurs qui doivent faire la police alors qu’ils peuvent eux-mêmes être sanctionnés», commente Nathalie Fontanet, chargée de l’Économie. «Les assouplissements ne pourront être pérennisés, voire étendus, que si l’épidémie ne continue pas de croître, martèle Anne Emery-Torracinta. Or les chiffres ne sont pas bons.»