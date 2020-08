Fin 2020, le coronavirus sera sans doute toujours là, mais la 2G aura rendu l’âme en Suisse. Cette technologie délicieusement vintage car ne permettant que de passer des appels et d’envoyer des SMS depuis un téléphone portable tout aussi désuet est condamnée. Elle doit laisser la place au développement de la 4G et de la 5G.

Et alors, quel rapport avec la liberté? demanderez-vous pertinemment. Le lien, c’est que cette disparition met en relief un phénomène plutôt intrigant de résistance à la toute-puissance du smartphone et à sa tendance tyrannique. Figurez-vous que, pour certains, être joignables en tout temps, actifs en continu sur les réseaux sociaux, traçables à merci et pourvoyeurs de données malgré eux est devenu un enfer.

Pour ces résistants, qui ne sont pas forcément des handicapés du numérique, comme l’indiquent leurs témoignages, la 2G et le Nokia qui va avec constituaient un compromis acceptable avec la «modernité». Pour faire simple, ils avaient l’impression de garder le contrôle, au moins durant leurs déplacements.

Cet espace de liberté, dégagé de la pression des autres, ne se gagne toutefois qu’en se plaçant quelque peu de côté. «J’assume ma marginalité», déclare du reste une femme, savourant par ailleurs sa sérénité retrouvée. C’est la saveur aigre-douce de son choix. Parions qu’il fait bien des envieux.

