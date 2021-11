Revêtement phonoabsorbant en Suisse – Le goudron qui ne tient pas la route Particulièrement efficace pour lutter contre le bruit des véhicules, le bitume phonoabsorbant souffre d’une usure plus rapide que la normale. Julien Culet

Le passage répété des véhicules lourds provoque des plis, voire des nids-de-poule sur le revêtement phonoabsorbant, mou et fragile. Yvain Genevay

C’était pourtant l’arme favorite des autorités pour lutter contre le bruit routier dans nos villes. Le revêtement phonoabsorbant est installé partout depuis maintenant une quinzaine d’années, permettant de réduire drastiquement le nombre de décibels générés par les véhicules. Revers de la médaille: il s’abîme bien plus vite qu’un bitume classique. Il demande plus d’entretien et entraîne donc des surcoûts.