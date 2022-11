Prix littéraire – Le Goncourt des lycéens échappe à Sarah-Jollien Fardel À «Sa préférée», les jeunes jurés ont préféré Sabyl Ghoussoub pour «Beyrouth-sur-Seine». Caroline Rieder

Sarah Jollien-Fardel en septembre, alors qu'elle venait de remporter le Prix du roman Fnac.

Joël Dicker reste le seul Romand auréolé par le Goncourt des lycéens. Sarah Jollien-Fardel ne viendra pas le rejoindre avec «Sa préférée» (Éd. Sabine Wespieser). Son roman poignant déroule, dans une langue âpre, sans misérabilisme, une vie marquée par une enfance sous la coupe d’un père violent, entre Valais et région lémanique.

Il figurait dans le quatuor de finalistes retenu en début de semaine, avec une autrice et deux auteurs français: Pascale Robert-Diard avec «La petite menteuse» (L’Iconoclaste), Nathan Devers avec «Les liens artificiels» (Albin Michel) et Sabyl Ghoussoub. C’est ce dernier qui l’a emporté, pour son récit vivant et plein d’humour avec «Beyrouth-sur-Seine» (Stock), où il interroge ses parents venus s’installer à Paris en 1975, et qui n’ont jamais pu regagner le Liban ensuite, à cause de la guerre.

La nouvelle est tombée à 12 h 45, en direct de l’Hôtel de Ville de Rennes, berceau du Prix créé et organisé par la Fnac et le ministère français de l’Éducation. Les rencontres avec les lycéens, auxquelles a participé Sarah Jollien-Fardel, se sont déroulées cette année dans six villes: Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes. La remise du prix aura lieu ce soir à Paris, à 19 h, au ministère de l’Éducation nationale. La lauréate/le lauréat succède à Clara Dupont-Monod pour «S’adapter», déjà paru chez Stock. Mais le prix, décerné par les jeunes, se moque de ce type de considérations.

Certaines années, le Goncourt des lycéens, qui clôt la saison des récompenses littéraires avec un prix qui est davantage celui du cœur, se révèle tout aussi prescripteur que son prestigieux grand frère. À titre d’exemple, Joël Dicker, lauréat du concours 2012, a vendu «La Vérité sur l’affaire Harry Québert» à 800’000 exemplaires uniquement en France, dont le gros après l’annonce du livre lauréat.

