L’oiseau crucifié des Eaux-Vives – Le goéland de l’église Saint-Joseph a été baptisé et béni au bord du lac Ce mercredi, en début d’après-midi, «Casimir» a été relâché par ceux qui l’ont sauvé et soigné pendant plus de deux mois. Dénouement heureux en «ces temps troublés». Thierry Mertenat

2 mars 2022. Le goéland «Casimir», dans les mains d’un pompier professionnel du SIS, déjà croisé sur des sauvetages de canetons. L’homme et sa bête sont bien entourés. Maya et l’abbé de Saint-Joseph officient en se passant le goupillon. L’aspersoir est lui aussi entre de bonnes mains. LAURENT GUIRAUD

Il n’a pas demandé son reste et est allé se poser sur un perchoir lacustre, entre les pierres du Niton et le bateau Genève. Histoire de remettre un peu de distance naturelle avec les humains, auxquels, en passant, il doit quand même d’être encore en vie.

Accident Un goéland coincé dans la croix d’une église Quelle histoire, en effet. L’oiseau le plus médiatisé de Genève s’est offert, ce mercredi au bord du lac, un «relâcher» qui n’avait rien de confidentiel, dans la continuité de son sauvetage, le 20 novembre dernier, qui, lui non plus, ne s’est pas déroulé à huis clos.

Cent jours de soins

Entre ces deux dates, plus de 100 jours de soins et d’entretien au Centre ornithologique de réadaptation de Genthod (COR). Traitement en classe privée, la gravité des blessures, consécutive à la crucifixion accidentelle au sommet de l’église Saint-Joseph, nécessitant de multiples interventions et un encadrement strict.

«Casimir» est extrait de la cage qui a servi au transport entre Genthod et la rade, dans le véhicule d’intervention du COR. LAURENT GUIRAUD

Ce n’était pas gagné. L’oiseau est arrivé en clinique avec des plaies ouvertes sous chaque aile, au niveau des triceps. Il a fallu combattre les risques de surinfection, administrer un traitement anti-inflammatoire pour soulager les douleurs provenant de la fracture de la furcula, reliant les deux clavicules.

Le verdict est venu du Tierspital de Zurich: inopérable, le goéland des Eaux-Vives. L’adresse d’hébergement porte bien son nom. On réadapte dans la durée, en mettant toutes les chances de son côté. Contention en cage, bandage, nourrissage méthodique à la pince, au rythme de cinq sessions par jour, car le patient ailé ne s’alimentait plus tout seul.

La radiographie de contrôle a confirmé les progrès. La fracture était réduite, on pouvait mettre en place les séances de physiothérapie, élargir l’espace de captivité, réapprendre à voler, avant de retrouver la liberté.

«Casimir», quelques instants avant de prendre son envol. Au deuxième plan, derrière les paparazzi, Patrick Jacot, le directeur du COR, se prépare à lancer un peu de nourriture dans l’eau, histoire d’attirer les mouettes chargées de l’accueil et de l’escorte au moment du retour en milieu naturel. LAURENT GUIRAUD

Cette ultime étape se prépare, s’agende mais ne se répète pas en situation réelle. Légère tension, donc, parmi les professionnels du relâcher, qui ne s’attendaient pas à voir autant de monde sur le quai Marchand. On avait convoqué tous les pouvoirs ou presque, celui de la presse étant le mieux représenté, par rapport à l’institution religieuse qui avait dépêché son sacristain et son abbé en exercice.

Oiseau béni

Exercice de quoi? De bénédiction. Le répondant de Saint-Joseph, Thierry Schelling, avait déjà officié pour des animaux de compagnie – chiens, chats, colombes – jamais pour un goéland. Il a délégué le rituel à une très jeune officiante, Maya, 4 ans et demi, présente en novembre dernier pour suivre les trois longues heures d’intervention des pompiers, aux premières loges, juchée sur les épaules de son père.

Béni et baptisé, ce bel oiseau qu’un photographe animalier a immédiatement appelé par son prénom: Casimir, choisi en famille par l’enfant bien sûr, pour sa popularité, sa détermination et son dynamisme. C’est la maman qui résume, en y ajoutant ses propres mots, qui font écho à ceux de l’abbé, prononcés quelques minutes plus tôt: «Ce goéland est un peu notre colombe du jour. Il a été blessé, prisonnier, puis secouru et sauvé. En ces temps troublés, l’expression d’une pareille solidarité fait chaud au cœur.»

Au premier plan, au bas de l’image, le goéland dans sa première minute de liberté. «Il répond à son prénom et me regarde», lance le photographe de la rade. LAURENT GUIRAUD

On referme la fable locale, non sans demander au directeur du COR, Patrick Jacot, comment se comportent les oiseaux dans un pays en guerre. Comme les hommes: «Ils fuient les bombardements, les détonations, les tirs nocturnes qui les surprennent dans leur sommeil et entraînent souvent des crises cardiaques.» En Ukraine, aujourd’hui, on n’entend plus chanter les oiseaux. Casimir, le miraculé, a plus de chances. Il a le cœur bien accroché et peut dormir tranquille. En évitant toutefois de survoler l’église Saint-Joseph. Sa croix piégeuse brille au soleil couchant.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.