Rentrée littéraire et œnologique – Le «Glou Guide» s’offre une rasade de vins naturels d’exception Le bréviaire des jus sains et vivants consacre son quatrième opus aux cuvées, terroirs, cépages et élevages rares. Irène Languin

Le quatrième cru du «Glou Guide» surfe sur la vague des vins naturels atypiques. DR

Voilà un rendez-vous livresque que les amateurs de jajas attendent aussi furieusement que l’heure de l’apéro. Le «Glou Guide» nouveau verse à ses lecteurs une quatrième tournée générale propre à surprendre les gosiers les plus experts. Car cette année, la petite bible des vins naturels à prix bisou se voue à 120 flacons exceptionnels, issus de terroirs méconnus ou gorgés de cépages oubliés, pour proposer un voyage aussi docte que facétieux au pays des licornes de Bacchus.

«Nous aimons parler de vin de façon décalée et humoristique en apportant des éléments de fond.» Olivier Grosjean, coauteur du «Glou Guide 4»

«L’idée consistait à cibler des vins originaux et atypiques, raconte Olivier Grosjean, qui cosigne ce hors-série paru aux Éditions Cambourakis avec les journalistes Antonin Iommi-Amunategui et Jérémie Couston. On a cherché des assemblages inédits, des élevages inhabituels, comme les macérations sur les blancs ou l’usage d’amphores.» Tous ces nectars répondent, à la vigne comme au chai, aux critères «nature», c’est-à-dire qu’ils sont élaborés avec des raisins bios sans sévices technologiques ni additif chimique, à l’exception possible d’un ajout homéopathique de sulfites. De purs jus «qui dansent librement», comme le résume l’instructive préface du vade-mecum.

Plume leste et mutine

Égrenant une quille par page, le «Glou Guide» donne en effet des envies de bamboche. D’abord, parce qu’il y est fait de réjouissantes révélations ampélographiques: connaissiez-vous le petit béclan, le genouillet, ou encore le braucol et le duras, deux cépages réhabilités par le domaine Plageoles à Gaillac (Tarn)? Grâce, ensuite, à la plume leste et mutine que le trio d’auteurs met au service de la dégustation. L’«acidité poudrée façon fée Clochette» d’un grolleau mitonné par le domaine de la Paonnerie dans la Loire vous immunise ainsi «contre toute sinistrose», tandis que le Vin d’autrefois d’Olivier Basset évoque «une abeille velue et ivre de plaisir se frottant sur les étamines d’une fleur de la vallée du Lot».

Pourtant, bons mots et verve fringante n’excluent pas des avis pointus. Ni un rigoureux travail de sélection s’appuyant notamment sur le réseau de cavistes indépendants, dont une ample liste est livrée à la fin du volume. «Nous aimons parler de vin de façon décalée et humoristique en apportant des éléments de fond, explique Olivier Grosjean, gynécologue de métier connu dans la blogosphère du glou sous le nom d’Olif et auteur de plusieurs ouvrages sur la dive bouteille. Mais nous ne prétendons pas à l’exhaustivité et notre choix est éminemment subjectif.» Le catalogue mêle des vignerons connus, tel Jeff Coutelou ou Patrick Bouju, avec des premiers millésimes ou des cuvées parfois si confidentielles qu’elles s’avèrent aujourd’hui introuvables.

Deux cuvées helvètes

Fidèle à son credo démocratique selon lequel un bon pinard se doit de demeurer abordable, le «Glou Guide» a doublé son tarif maximum usuel de 15 euros le flacon au vu de la rareté de certaines bouteilles; ces dernières se voient d’ailleurs classées par ordre croissant de prix, sans souci des appellations. Autre originalité notable qui perdure, les élixirs sont distingués non par des notes mais par des pictogrammes destinés à orienter la papille novice ou indécise – classique, buvabilité, hardcore, ours polaire et waouh.

Signalons, enfin, l’apparition de deux cuvées helvètes: L’Ayentôt, du domaine valaisan de Chèrouche, et Less is more, un chasselas de macération produit par Jean-Christophe Piccard sur les coteaux de Lavaux, soit un de ces fameux vins orange qui se taillent une belle part dans l’ouvrage. D’après Olivier Grosjean, il s’agit là de bien davantage qu’une mode: «C’est la grosse découverte de ces dernières années. On tient quelque chose d’intéressant, qui sublime certains cépages.» Un procédé laissant le moût en contact avec les peaux et parfois les rafles des raisins, qui revient aux origines du vin naturel, né il y a près de huit mille ans en Géorgie.

