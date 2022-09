Sélection bachique – Le «Glou Guide», bréviaire des vins naturels, revient au goulot Cinquième du nom, le vade-mecum des crus vivants déroule 200 références à prix humains. Nouvelle au générique: notre consœur Irène Languin, alias Dame Glou. Welcome! Jérôme Estebe

Au début, les œnophiles à la papa ricanaient de ce qu’ils pensaient n’être qu’une vaguelette. L’émergence des vins naturels, donc. Des vins si puants, si changeants, si candides. Des jus de fruits tout troubles et pétillants. Ha, ha ha! Un quart de siècle plus tard, il semble bien que la vaguelette soit devenue tsunami.

Le nombre des producteurs et amateurs de crus vivants a joyeusement explosé, comme une bulle dans une topette de pét’ nat’. Et ce qui pouvait parfois ressembler à des expérimentations vineuses s’apparente aujourd’hui à une pratique œnologique alternative, fiable et, le plus souvent, jouissive pour le consommateur.

Dans cette marée de néovignerons et jajas débridés, une boussole n’est pas inutile. Depuis 2018, le «Glou Guide» s’est fait une place à part en librairie grâce à une sélection annuelle de crus natures furieusement irrévérencieuse et résolument subjective. La nouvelle édition vient de sortir. Surprise: notre chère consœur Irène Languin, alias Dame Glou, fait désormais partie du trio d’auteurs, en compagnie du Parisien Antonin Iommi-Amunategui et du Jurassien Olivier Grosjean. Cette recrue émérite dédicacera le livre le 17 septembre prochain chez Payot Rive Gauche. On y sera, tiens.

Populaire et démocratique

Ce cinquième «Glou Guide» aligne 200 nouvelles trouvailles, françaises pour la plupart, mais également issues des quatre coins d’Europe. Du Palatinat au Péloponnèse, de Porto à la Transylvanie. Il y a un seul vin suisse au casting, l’Arzillier du Domaine Christinat à Ollon, «qui danse dans la bouche comme un air de flamenco gitan aux guitares enlevées». De la poésie sans soufre.

Le credo de la sélection demeure inchangé: le vin est une boisson populaire et démocratique. Il ne doit donc ni intimider ni ruiner celui qui s’en régale. D’où des commentaires lestes et inspirés, sans jargon technique. Et un panel de prix allant de 9 à 30 euros, 16 en moyenne. On est loin des tarifs immoraux pratiqués par la vieille aristocratie vinique du côté de Reims, Dijon ou Saint-Émilion. Vu l’inexorable chauffe du marché bachique, toutes tendances confondues, saluons le travail de recherche qui a présidé à une fournée si économique.

Outre un topo rigolo, le prix, provenance et degré alcoolique (nouvelle et précieuse indication!), un cryptogramme caractérise chaque bouteille. C comme classique; B comme buvabilité; H comme hardcore; O comme ours polaire et W comme waouh. Les deux premiers sont clairs. L’Ours polaire signale des flacons rares; le H des jus vraiment sauvages; le W les coups de cœur.

Mais où dégotter ces flacons de rêve? Chez son caviste naturel, pardi! Cinq cents détaillants sont ainsi listés en fin de volume, dont une dizaine sous nos cieux helvètes. Merci qui? Merci le «Glou Guide»!

