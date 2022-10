Audiovisuel – Le GIFF réaffirme sa convergence entre cinéma, série et virtuel Le riche contenu de la 28e édition du festival, du 4 au 13 novembre, a été révélé jeudi par sa directrice Anaïs Emery ainsi que deux membres de sa jeune équipe à majorité féminine. Katia Berger

Paola Gazzani Marinelli, Maral Mohsenin et Anaïs Emery (de g. à d.) ont déroulé leur programme dans un auditoire de la HEAD. KENZA WADIMOFF

Et de deux. Entrée en fonction en 2021, Anaïs Emery a à nouveau traversé sans encombre le passage obligé de la conférence de presse ce jeudi – sur un mode certes moins clinquant, moins décontracté aussi, que son prédécesseur Emmanuel Cuénod. Avec ses collaboratrices Maral Mohsenin et Paola Gazzani Marinelli, elle a allumé jeudi à la HEAD la mèche du 28e Geneva International Film Festival (GIFF). Petit aperçu.

Un logo à la fois fluide et coloré – comme un œuf cru flottant parmi des fragments de coquille – manifeste toujours le même ADN persistant de la manifestation: sa vocation à occuper l’avant-garde de l’industrie audiovisuelle, là où s’ensemencent mutuellement films, séries et œuvres immersives. Pas moins de 120 titres tous formats confondus iront dans ce sens dès l’ouverture le 4 novembre, avec la projection de la très attendue 5e saison de «The Kindom Exodus» de Lars von Trier, jusqu’à la clôture officielle le 12, avec la première suisse du dernier opus de Darren Aronofsky, «The Whale».

La Genevoise Kayije Kagame tient le premier rôle dans «Saint-Omer», le long métrage en compétition d’Alice Diop. DR

Entre ces jalons, et en plus du Geneva Digital Market qui fête cette année ses 10 ans d’existence, se déploieront notamment les trois traditionnelles compétitions internationales débouchant sur leur Reflet d’Or respectif – lequel est réalisé par la section Bijou de la HEAD. Parmi les dix longs métrages de cinéma en concours, en provenance surtout d’Europe et d’Asie, on note entre autres la présence d’«Unrueh», un film du Suisse Cyril Schaüblin qui transgresse les codes de la narration historique.

Le Taïwanais Hou Hsiao-hsien produit la série en compétition «Twisted Strings», qui fouille notre rapport à la mort. DR

Un jury de 5 membres du public départagera les dix projets sériels en lice, parmi lesquels un exemple de féminisme à l’israélienne, un «Bonnie and Clyde» à la portugaise, un polar norvégien, un sombre imbroglio finlandais ou une réflexion fantastique sur la mort venue de Taiwan. À noter cette nouveauté: après la diffusion en salle des deux premiers épisodes de chaque série, le festivalier recevra un code qui lui donnera accès en ligne au reste de la saison. Quant aux dix œuvres numériques en compétition, on se réjouit par exemple d’y découvrir l’«Alienarium» en quête d’extraterrestres conçu par la Française Dominique Gonzalez-Foerster.

Parmi les œuvres de VR en compétition, «Eurydice, A Descent into Infinity» suit l’héroïne mythologique au gré d’un opéra original. DR

Parmi les installations immersives à tester sur les Territoires virtuels de la Maison communale de Plainpalais, deux au moins ne manqueront pas de rencontrer leur public: «Evolver», une expérience de voyage intracorporel narrée par Cate Blanchett et coproduite par Terrence Malick; et «Les Aveugles», une adaptation de la pièce de Maeterlinck, qui plonge douze participants assis en cercle dans la cécité synthétique. Cette proposition entre dans le cadre de la section Future Is Sensible – où figure également le dernier film posthume de Jean-Pierre Mocky –, qui explore les thématiques sociales, technologiques et écologiques de demain par les moyens tant du film, de la série que de la VR.

Enfin, pour clore ce tour d’horizon tout sauf exhaustif, citons pêle-mêle parmi les Highlights: la minisérie de Marco Bellochio sur les Brigades rouges, «Esterno Notte», la fresque anglaise de Michael Winterbottom avec Kenneth Branagh dans la peau de Boris Johnson, «This England», et l’anti-«Grey’s Anatomy» de la Danoise Lone Scherfig, «The Shift». Sans omettre de mentionner la venue de son compatriote Nicolas Winding Refn pour recevoir le Geneva Award 2022, ainsi que du Français Alexandre Astier («Kaamelott»), honoré pour sa part du Film & Beyond Award.

