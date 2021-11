Genève – Le gérant illicite du Reculet aurait également sévi chez Manor Des salariés ont été payés en-dessous du salaire minimum par une entreprise exploitant un stand de nourriture. Dans l’ombre, le même homme mis en cause dans l’affaire du restaurant de la Ville. Théo Allegrezza

L’étau se resserre autour du gérant illicite du café-restaurant Le Reculet. En octobre, l’homme d’affaires avait été mis en cause pour ne pas avoir réglé le salaire promis à ses employés, ni payé ses charges sociales, le tout dans des locaux appartenant à la Ville de Genève qu’il sous-louait de manière indue. Et voilà qu’un mois plus tard, Unia fait savoir que ses agissements ont également été dénoncés chez Manor.

Abo Genève Un restaurant de la Ville géré illégalement ne payait pas ses employés «Un sous-traitant, exploitant un stand de nourriture à l’intérieur de la grande enseigne, payait ses employés au-dessous du salaire minimum légal», a écrit mardi le syndicat dans un communiqué. Interpellée, la direction de Manor «a mis une forte pression» pour que les salariés de l’entreprise – Heping Group Saveurs Orientales Sàrl – puissent récupérer leurs dus.

Selon Unia, l’homme opérant dans cette société serait le même que celui qui dirige Sefinvest SA, l’exploitant du Reculet. Seulement, ce n’est pas son nom qui apparaît parmi les informations sur Heping figurant sur le Registre du commerce, mais celui d’un autre. Un homme de paille? Oui, à en croire le syndicat. «Les travailleurs n’ont eu contact qu’avec lui. C’est lui qui venait livrer les marchandises tous les matins, lui qui signait les contrats et donnait la paie», indique Camila Aros, secrétaire syndicale. Pire: sa gestion avait déjà été dénoncée il y a deux ans dans le cadre d’un précédent contrat de sous-traitance pour Manor en Suisse romande. «Mais Manor n’avait aucune façon de le savoir», relève la syndicaliste.

Contacté, l’homme d’affaires, par ailleurs trésorier des Verts à Lancy, explique qu’il n’a «rien à voir avec Heping». Il entend attaquer Unia en justice pour diffamation. Pour ce qui est du Reculet, il a également l’intention de porter plainte. L’affaire va de toute façon prendre une tournure judiciaire, puisque le syndicat ART, qui l’a rendue publique, a déposé quatre dossiers auprès du Tribunal des Prud’hommes, rapporte 20 minutes.

Également sollicité, Heping Group Saveurs Orientales répond par mail. «Nous n’avons aucun lien avec les infos relayées, hormis une application erronée de la convention collective de notre part», écrit le directeur général – celui dont le nom figure sur le Registre du commerce. Nos demandes d’entretien par téléphone sont toutefois restées sans réponse. Manor, pour sa part, «confirme les dires du syndicat», tout en soulignant que «le litige a été résolu». «La question de la poursuite de la collaboration s’est posée; à ce jour Manor a décidé de la poursuivre», précise une porte-parole.

