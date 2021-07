Il renonce aux Jeux olympiques – Le genou de Roger Federer grince de nouveau: adieu les JO! Le Bâlois renonce à Tokyo et ne remportera donc jamais l’or olympique en simple. Ce forfait relance inquiétudes et spéculations sur la suite de sa carrière. Simon Meier

Roger Federer. KEYSTONE

À peine le temps de dire ouf, après ce Wimbledon contrasté, et voilà que le destin de Roger Federer connaît un nouveau hoquet. À peine le temps de soupeser le bien (quart de finale sur le gazon londonien à presque 40 ans) ou de triturer le mal (élimination un peu crépusculaire contre le Polonais Hubert Hurkacz), et voilà que survient la nouvelle, à moitié étonnante, entièrement désagréable: Roger Federer a annoncé mardi qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-8 août), au grand dam de son équipementier japonais et des admirateurs.