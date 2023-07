Série d’été – Ces minorités qui font Genève 2/5 – Le génie de la fiole La jeune indienne Nathalia Williams, doctorante en médecine, a été primée par l’Université de Genève pour l’excellence de sa recherche sur le Covid. Nathalie Hug

Originaire de Pondichéry, la doctorante en médecine Nathalia Williams maîtrise aussi bien la science que la communication. LAURENT GUIRAUD

Vêtue d’une soierie traditionnelle qui aurait évoqué pour les Orientalistes les jardins luxuriants d’un livre de contes merveilleux, Nathalia Williams est loin de mener une existence oisive. Primée par l’Université de Genève pour sa recherche innovante dans la lutte contre le coronavirus, cette doctorante en médecine s’active sept jours sur sept dans son laboratoire, parfois jusqu’à 2 heures du matin.

Un éléphant dans la ville

Ce jeune cerveau de 26 ans a grandi à Pondichéry, ville indienne portuaire aux couleurs chatoyantes surnommée «Le paradis des Français». Les cultures tamoules, françaises et anglaises se côtoient dans cette ancienne capitale de l’Inde française. «Et on a notre éléphant.» Un vrai? Dans le jardin? «Non, non! rétorque-t-elle en riant. Enfin oui, un vrai, mais c’est l’éléphant de la ville, il garde le temple de Vinayagar.»

La mère de la jeune fille travaille comme secrétaire au Consulat général de France de la ville et son père, cuisinier de formation, a monté sa propre imprimerie. «J’ai étudié à Saint-Joseph of Cluny, une école privée anglaise tenue par des sœurs catholiques.» Quand elle atteint ses 17 ans, la famille déménage en France pour ses études et celles de son petit frère.

Faire exploser la maison

«Mes parents voulaient que je fasse médecine mais enfant, je regardais le dessin animé «Dexter’s Laboratory» et ce qui m’intéressait, c’était de mélanger des liquides colorés et de provoquer des explosions.» Cela oriente son choix vers la filière biochimie de l’Université du Mans. Suivra un master en cancérologie à l’Université Claude Bernard de Lyon. «Cette spécialisation me tenait à cœur, car la maladie est très répandue en Inde et on a perdu beaucoup de membres de la famille quand j’étais petite.»

«J’ai obtenu ma licence en médecine sans comprendre un mot de français!» Nathalia Williams, doctorante en médecine à l’Université de Genève

Pour venir en Europe, il faut s’arracher à une grande famille soudée. «En Inde, les enfants sont très protégés par les parents puis aiguillés par les professeurs.» On a toujours des personnes de référence et des projets clairs pour la suite. «En Europe, il n’y a pas de guidance. Les jeunes doivent être autonomes et on ne sait pas ce qu’on fait l’an prochain.»

L’hiver français

Dans ce pays où il fait froid et les murs sont gris, l’adolescente apprend à se débrouiller. «J’ai obtenu ma licence sans comprendre ni parler un mot de français!» Elle ne le déchiffre qu’à l’écrit. Elle passera donc ses études seule à la bibliothèque, rattrapant les cours et ne pouvant pas communiquer avec les autres étudiants. Enfin, elle découvre la sensation d’être une personne de couleur: «Parfois les gens me regardaient bizarrement et dans le bus, ils ne venaient pas s’asseoir à côté de moi.»

Son master en poche, elle choisit donc de s’éloigner. Après un stage à Melbourne, elle envoie son dossier à Hambourg, Milan, Amsterdam: il est accepté partout pour un poste de doctorante. Alors, pourquoi Genève?

«J’ai visité le laboratoire du professeur Mirco Schmolke en février 2020. Soit un mois avant le lockdown (ndlr: confinement). Il était spécialisé en virologie, ce qui allait devenir le «hot topic» (ndlr: le sujet brûlant). L’aspect multiculturel de la ville l’attire aussi.

Chercheuse brillante et déterminée, mais aussi excellente communicatrice, enthousiaste et douée pour la vulgarisation scientifique, Nathalia Williams se fait repérer en 2022 par le jury du Phd Booster, un concours genevois qui récompense l’excellence de la recherche biomédicale à l’Université.

Vaincre la maladie

Cela lui permet de présenter son travail dans une vidéo du type «Ma thèse en 180 secondes». Elle y explique l’invasion du SARS-CoV2 sous forme de clés cherchant à ouvrir des serrures. En général, les chercheurs tentent d’empêcher le virus (la clé) d’entrer dans la cellule (la serrure). Mais cela pousse le virus à développer une résistance au médicament. Pour éviter ce problème, l’originalité de son approche réside dans le fait de chercher à bloquer les serrures (cellules), non le virus directement. Sur la vidéo, des petits chevaliers armés de lances montent la garde devant des cadenas.

«Après ma thèse, j’aimerais bien suivre un postdoctorat au Canada. Et à terme, utiliser mes connaissances en virologie pour traiter le cancer.» Si le génie de la lampe lui rendait visite, que lui demanderait-elle? Elle se cache le visage avant de répondre: «Je ne peux pas dire ça, mais si tout était possible, je voudrais créer mon laboratoire de recherche aux États-Unis avec des antennes partout dans le monde.» Y compris en Inde, où des êtres aimés auraient pu être sauvés, et en Suisse, rien que pour avoir une raison d’y revenir.

«La Suisse, c’est le pays préféré. En Inde il y a toujours Switzerland dans les films, avec les montagnes. Bon, je ne skie pas. Mais j’ai découvert la neige l’année passée: je suis allée à Interlaken exprès pour la voir.»

