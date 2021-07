Les JO de Tokyo en direct - Le Genevois Desplanches en finale du 200 mètres 4 nages

Basket 3x3

Les Lettons Nauris Miezis, Karlis Lasmanis, Edgars Krumins et Agnis Cavars sont devenus mercredi les premiers champions olympiques de l’histoire du basket 3x3, épreuve qui faisait ses débuts aux Jeux de Tokyo. Au terme d’une finale enlevée et à suspense, la Lettonie a créé la surprise aux dépens des Russes (21-18), qui en avaient créé une plus grande encore, plus tôt à l’Aomi Urban Sports Park, en écartant la Serbie grande favorite avec dans ses rangs la star de la discipline Dusan Bulut, finalement médaillé de bronze.