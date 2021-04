Une course revue et adaptée – Le Genève Marathon s’élance en douce et en fanfare Durant un mois, la 16e édition se transforme en challenge populaire et individuel. Mais ce dimanche, les cracks africains seront aussi fidèles au rendez-vous. Pascal Bornand

La pandémie n’interdira pas la course aux records et aux sélections. Genève Marathon

Annulé l’an passé, le Genève Marathon a tout fait ce printemps pour ne pas revivre un pareil crève-cœur. Réinventée, adaptée à la situation sanitaire actuelle, formatée pour éviter les regroupements, sa 16e édition s’élancera ce samedi du Jardin anglais. Un départ aux aurores, par toutes petites vagues qui agiteront les quais piétonniers jusqu’au coucher du soleil. Et même jusqu’à la fin du mois de mai, puisque ce challenge individuel, piloté par une application, ne manquera pas de souffle.

Le calendrier de l’épreuve se remplit comme l’agenda d’un dentiste. Sauf qu’à la fraise, on préfère la course à la fraîche, en priorité le week-end! «On a encore beaucoup de créneaux horaires disponibles, surtout les jeudis et vendredis», rassurent les organisateurs, heureux de constater que cette épreuve à la carte suscite un bel engouement populaire. Comme dans sa version traditionnelle, elle se laissera aussi saucissonner. À chacun ses goûts et son seuil d’endurance, sur 5 km, 10 km, semi ou marathon. Seuls les plus jeunes et les relayeurs devront passer leur tour.