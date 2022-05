Le soleil est revenu sur la course après une éclipse de trois ans. Il a tapé un peu fort, sans gâcher le plaisir des populaires et le chrono des cracks.

Départ du semi-marathon avec notamment Tadesse Abraham, Gadisa Shumie et Dominic Lobalu Lokyniomo, lors du semi-marathon de Genève , ce dimanche 15 mai 2022.

De la balustrade du Jardin anglais, le cliché est vraiment bateau. C’est bien dans un décor de carte postale que le Genève Marathon s’est remis en route après trois ans d’éclipse. L’été à tribord, le bonheur sur le pont du Mont-Blanc, du monde au balcon et les terrasses qui rougissent. Oui, le soleil est revenu, en tapant un peu trop fort.

Pour cette reprise tant attendue, pas de bise glaciale comme en 2019, mais le cagnard, qui a fait fondre les pelotons (surtout celui du semi-marathon) et transpirer les Samaritains, appelés en nombre renforcé. En nage, les organisateurs sont soulagés. «Si une centaine de participants ont terminé leur pensum sous la tente sanitaire, victimes pour la plupart de coups de chaud ou de bobos, quatre ont dû être hospitalisés pour des hyperthermies et un arrêt cardiovasculaire. Mais là, tout est sous contrôle. Vu les conditions météo, on s’en tire plutôt bien», indique Jean-Marc Guinchard, le président de l’association Genève Marathon.