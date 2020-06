Nouveau soutien, nouvelles perspectives – Le Geneva Open a trouvé son sauveur La banque Gonet & Cie S.A. devient le sponsor titre de l’ATP 250 du parc des Eaux-Vives jusqu’en 2023. Plus fort que les incertitudes du printemps, ce coup de cœur offre un avenir au tournoi. Mathieu Aeschmann

Thierry Grin, le directeur du tournoi, et Nicolas Gonet, CEO de Gonet & Cie S.A., posent en l’honneur de l’acte de naissance du «Gonet Geneva Open». Lucien FORTUNATI

C’est toujours la même chose avec les belles rencontres. Au moment de regarder en arrière, chacun est bien obligé de concéder une part d’irrationnel. Quelque chose de miraculeux. Comment expliquer sinon qu’en plein confinement, à l’aube d’un séisme économique, une manifestation sportive ait eu le bonheur de voir le sponsor idéal frapper à sa porte? Le Geneva Open, dont la licence ATP est codétenue par Ion Tiriac et Rainer Schüttler, a vécu cette délicieuse anomalie fin avril. Le tournoi venait de perdre coup sur coup son édition 2020 et son soutien historique. L’avenir s’assombrissait. Six semaines plus tard, il est désormais radieux grâce à l’engagement de la banque privée Gonet & Cie S.A., nouveau sponsor titre du désormais «Gonet Geneva Open».