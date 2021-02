Plein air – Le Geneva Lux Festival salue les artistes du démontage La manifestation annuelle peut s’appuyer sur de solides équipes de terrain. Visite du chantier de nuit. Thierry Mertenat

Le travail de démontage s’effectue au moyen de deux nacelles, engagées ici à la rue du Mont-Blanc. Magali Girardin

Ce spectacle, à l’échelle de la cité, qui s’est éteint dimanche soir à 22 h, dispose aussi comme à l’opéra de ses machinistes. On invite parfois ces derniers, dans les grandes productions lyriques, à venir saluer à la fin de la représentation.

Pour applaudir les petites mains aux bras longs qui ont installé les 21 œuvres du Geneva Lux, version 2021, il suffit de refaire de nuit le parcours entre les deux rives. Les équipes sont au travail, on ne peut pas les manquer. Chantier de démontage, entre 21 h et 4 h du matin. Cette semaine, on dépose les 75 structures circulaires suspendues à 9 mètres du sol, au-dessus de la rue du Mont-Blanc.