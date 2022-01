Exposition en plein air – Le Geneva Lux fait feu sur la rade Pour sa 8e édition, le festival des lumières embrase la ville du 21 janvier au 6 février avec 23 œuvres, dont onze nouveautés. Pascale Zimmermann Corpataux

«Émergence», de la danseuse et plasticienne Odonata, est à découvrir absolument, à côté du bateau Genève . STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Geneva Lux, c’est une manière de faire briller Genève, au propre comme au figuré», résume mercredi soir Marie Barbey-Chappuis. Derrière la conseillère administrative, qui présente aux médias le festival des lumières démarrant vendredi, s’épanouit un «Lotus» de miroirs et de LED argentées. Symbole de pureté et de retour aux sources, il a éclos dans le kiosque du Jardin anglais grâce aux bons soins du collectif Spot (Solar Power on Tour).

«Il sort des méandres des marécages pour accéder à la lumière et nous incite à nous poser la question: est-ce que nous dominons la nature ou est-ce que nous nous intégrons à elle?» questionne Jennifer Herger, membre de Spot. Les batteries recyclées du «Lotus» captent durant la journée l’énergie qu’elles restituent à la nuit tombée. Plus de jus? L’œuvre s’arrête d’émettre lux et sons, tout naturellement.

«C’est une immense exposition à ciel ouvert où, d’une œuvre, on peut apercevoir la suivante.» François Moncarey, directeur artistique du Geneva Lux Festival

François Moncarey, le nouveau directeur du Geneva Lux Festival, devant le «Lotus» du collectif Spot. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Nous voilà pile dans le ton du Geneva Lux de cet hiver 2022, 8e du nom. «Nous ne voulons pas créer simplement de la beauté, mais suivre un fil conducteur qui a du sens: après ces deux années de pandémie, rien n’est plus comme avant», déclare François Moncarey, le nouveau directeur artistique de la manifestation, lui-même plasticien de la lumière. «Les enjeux environnementaux sont devenus très importants. Prendre l’avion est désormais un peu ringard. Nous avons souhaité questionner notre rapport au vivant et aux éléments naturels.»

L’eau et le vent surtout sont les vedettes de cette édition, qui se déploie principalement autour de la rade. «C’est une immense exposition à ciel ouvert où, d’une œuvre, on peut apercevoir la suivante», souligne François Moncarey. Onze installations lumineuses sont nouvelles cette année sur les 23 présentées, et le festival dure jusqu’au 6 février – soit une semaine de plus qu’en 2021.

«Émergence» magique

Les «Damarus» d’Alexandre Joly, trois esprits bienveillants accrochés dans les arbres. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Quittant le «Lotus», on rencontre en cheminant vers le Jet d’eau la fontaine des Quatre-Saisons. Elle en accueille une cinquième pour l’occasion, relecture par le numérique de cette pièce du XIXe siècle due aux artistes de Folnui, qui pratiquent là du mapping à 360 degrés. On devine à travers la miniforêt qui se déploie le long du quai Gustave-Ador des présences douces accrochées au faîte des pins: ce sont les «Damarus» poétiques d’Alexandre Joly. Le plasticien qui parle aux arbres comme à des amis a épinglé là trois esprits bienveillants ronds comme des tambours, sortes d’attrape-rêves diaphanes qui plongent le passant dans un état contemplatif.

La projection «Émergence» varie en fonction du vent dans les gouttelettes. MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

Encore quelques pas, et nous voilà devant la plus spectaculaire installation du Geneva Lux 2022. Nichée à côté du bateau Genève, «Émergence» dresse à la surface du lac un mur d’eau sur lequel, grâce à un projecteur posé plus loin au milieu de la rade, la danseuse et plasticienne Odonata projette des images en mouvement. La lumière irise les gouttelettes que le vent disperse. La prestation, qui dure dix minutes, se joue en boucle mais n’est jamais deux fois la même: la bise décide de l’œuvre. «J’ai dansé avec des voiles et projeté des images vidéo sur mon corps, explique Odonata. D’autres prises de vues sont faites de mes mains sous l’eau. Tout est créé par mes mouvements, par la lumière et par le vent.» L’effet est magique, on pourrait rester là sans fin, hypnotisé.

Les deux «Colosses» de Louxor Spectacle soutiennent le pont du Mont-Blanc, auquel ils sont «clippés». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Retour au réel avec les deux «Colosses» de Louxor Spectacle qui, les pieds dans l’eau, soutiennent les piles du pont du Mont-Blanc. Ces géants en fibre de verre, éclairés de l’intérieur par des milliers de LED en rubans, luttent ensemble du haut de leurs 9 mètres contre la force des éléments. Un dispositif métallique les «clippe» sous le pont et leurs mouvements ont été adaptés au lieu par leur créateur. Plus loin en direction des Bains des Pâquis, les œuvres ont été semées comme de petits cailloux blancs, à l’image de ce cube de glace taillée éclairé de l’intérieur, «Feu dans la glace», qui atteste de l’éphémère.

«Feu dans la glace» a été taillé durant toute la journée de mercredi et durera… La température sur les quais en décidera. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Pascale Zimmermann est journaliste culturelle depuis 2007, cheffe de la rubrique Culture jusqu'en 2020. Elle s'occupe en particulier de musées et expositions, littérature, archéologie, anthropologie, histoire et photographie. Plus d'infos @zimmermanntdg

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.