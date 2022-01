Vidéo – Le Geneva Lux 2022, 8e du nom

Le festival des lumières embrase la ville du 21 janvier au 6 février avec 23 œuvres, dont onze nouveautés. L’eau et le vent surtout sont les vedettes de cette édition, qui se déploie principalement autour de la rade. «C’est une immense exposition à ciel ouvert où, d’une œuvre, on peut apercevoir la suivante», souligne François Moncarey, nouveau directeur artistique de la manifestation. Le festival dure une semaine de plus qu’en 2021.