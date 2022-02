Guerre civile algérienne – Le général Khaled Nezzar pourrait être jugé en Suisse Le Ministère public de la Confédération retient les charges de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité contre l’ancien chef d’État, arrêté à Genève en 2011. Caroline Zumbach DÉVELOPPEMENT SUIT

Le général Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense et ancien membre du Haut Comité d’État algérien. AFP

Pour la première fois, un ancien ministre de la Défense et chef d’État pourrait être jugé par la justice suisse. Le Ministère public de la Confédération reproche en effet au général algérien Khaled Nezzar des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. En cause, des exactions commises entre le 14 janvier 1992 et le 31 janvier 1994 lors de la guerre civile algérienne.