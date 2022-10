Lettre du jour – Le Général Dufour pacificateur du Sonderbund

Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 29 septembre

L’an prochain marquera le 175ème anniversaire des institutions qui nous régissent, nées de la défaite du Sonderbund à laquelle le plus célèbre Genevois prendra une part décisive, limitant cette guerre civile à 25 jours, mais surtout en réduisant drastiquement, par ses instructions altruistes – proclamation à l’armée du 5 novembre 1847 - le nombre de victimes (78 morts pour l’armée fédérale, 26 pour celle du Sonderbund et moins de 500 blessés pour des effectifs de 100'000 et 76'000 hommes).

Une mode venue d’outre-Atlantique prétend refaire l’Histoire à bon compte – dans l’absurdité d’une démarche sortie du contexte historique – et privilégie le « devoir de mémoire » aux dépends du respect du libre arbitre de l’autre, oubliant « qu’il n’y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités » (Charles De Gaulle).

Pour rappel, la guerre intestine du Sonderbund a son origine dans une vision antagoniste au sein de la Diète quant aux compétences des 22 Cantons liés par le Pacte fédéral du 7 août 1815, sur laquelle se greffait un problème confessionnel perdurant depuis la Réforme et qui avait vu les cantons catholiques et protestants s’affronter, notamment lors des guerres de Villmergen de 1636 et 1712.

En septembre 1843, six Cantons catholiques, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug et Fribourg conclurent une alliance secrète, rejointe par le Valais en 1844. Si cette alliance séparée, découverte en 1845, n’était pas contraire à la lettre du Pacte de 1815, elle le devenait dès l’instant où ces sept Cantons avaient sollicité la protection des monarchies cléricales de France et d’Autriche ; de ce fait ils impliquaient deux puissances étrangères dans les affaires internes des Confédérés. Le Sonderbund violait la souveraineté de la Confédération mais également sa neutralité imposée par le Congrès de Vienne le 20 mars 1815.

Le 18 octobre 1847, la majorité de la Diète exigea la dissolution du Sonderbund ; ce dernier refusant et se préparant à la guerre, le 24 octobre, bien qu’uniquement francophone, le colonel fédéral Dufour fût élu général, avec mission de dissoudre le Sonderbund par les armes.

Après la capitulation de Fribourg le 14 novembre et avant celle du Valais le 29, eut lieu le 24 novembre à Gislikon, sur la Reuss, l’affrontement décisif conclu par la prise de Lucerne, capitale du Sonderbund abandonnée par ses dirigeants qui avaient fui à l’étranger.

La victoire des troupes fédérales aura alors un double effet, non seulement la Confédération pourra se doter des institutions qui la régissent encore aujourd’hui, mais de plus elle sera épargnée par les révolutions qui secouent l’Europe durant l’année 1848, suscitant un afflux de réfugiés politiques dans notre Pays. A ce propos j’invite les curieux d’élargir leur horizon à prendre connaissance des propos tenus aux Chambres fédérales par le Général Dufour, rapportés par le journaliste allemand Friedrich Engels selon lesquelles, le député genevois, s’exprimant en français dans un silence respectueux, rallia l’assemblée à la sauvegarde de ceux qui se plaçaient sous la protection des autorités suisses.

« La première loi de l’Histoire est de ne pas oser mentir ; la seconde de ne pas craindre d’exprimer toute la vérité » (Pape Léon XIII). Ne pourrait-on pas un instant cesser de céder au dangereux révisionnisme idéologique et politique, afin d’honorer à l’occasion des 175 ans du Sonderbund – ce mal d’où en définitive est sorti un bien – la mémoire de l’un de nos plus grands compatriotes?

C’est pourquoi je serai heureux que ceux dont c’est la mission régalienne fassent connaître aux citoyens et habitants de Genève la riche vie, dans des domaines multiples, de l’hôte de Contamines à qui non seulement la Suisse, mais encore notre Canton et surtout notre Ville – qui en conserve encore aujourd’hui l’empreinte – doivent tant.

Jacques Hämmerli



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.