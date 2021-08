Les métiers du luxe 2/5 – «Le gemmologue est un porteur de rêves» Dans le secret de son bureau, Benjamin Mizrahi fait commerce de pierres précieuses. Travaillant avec les professionnels et les particuliers, il offre aussi de réaliser des bijoux. Irène Languin

Benjamin Mizrahi observe à la loupe une tourmaline verte de 9,16 carats de taille asscher. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il œuvre dans l’ombre avec la plus lumineuse des matières. Depuis dix ans, à l’enseigne de BenGems, Benjamin Mizrahi achète et revend diamants, rubis, péridots, citrines, aigues-marines et autres cailloux fins. Cette inestimable marchandise exige de montrer patte blanche pour pénétrer dans ses bureaux dans les Rues-Basses. Pas moins de quatre portes dûment verrouillées et munies de caméras forment le sas à franchir pour serrer la pince du gemmologue. Et l’écouter parler avec passion d’un métier somme toute assez méconnu (lire ci-dessous).

Une profession qui «comporte une part de risque», comme il le concède: «Au début, je devais beaucoup filtrer. Des gens venaient me voir, prétendant travailler pour tel ou tel alors que ça ne se vérifiait pas.» D’abord établi aux Ports Francs, il a déménagé au centre-ville il y a deux ans. Toutefois, s’il est à son compte depuis une décennie, celui qui est né à Ambilly en 1980 a passé toute sa vie en compagnie des pierres.