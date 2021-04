Agriculture locale – Le gel a décimé la production de fruits Les vergers ont été durement touchés par les températures négatives. Bilan provisoire. Luca Di Stefano

GEORGES CABRERA

L’épisode de gel de la semaine dernière ne sera pas oublié de sitôt. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le thermomètre était descendu à -4 degrés. Certains agriculteurs avaient même mesuré -6 degrés sur leurs parcelles.

Une semaine après, un premier bilan des dégâts sur les cultures peut être établi. Il apparaît certain que les cerisiers, poiriers et pruniers ont subi des dommages importants. Les pommiers, dont la floraison est légèrement plus tardive, ont traversé l’épisode de froid avec une résistance variable selon l’exposition de la parcelle et les variétés cultivées.