Consommation à outrance – Le gaspillage de viande est favorisé par les rabais Un plan d’action fédéral vise à limiter les actions sur les gros emballages de viande. Mais les distributeurs n’entendent le faire que sur base volontaire. Christophe Passer

Attirer le chaland avec des rabais sur la quantité: une démarche qui incite à acheter trop. KEYSTONE/Christian Beutler

Le Conseil fédéral souhaite passer au concret concernant le gaspillage alimentaire, explique la «SonntagsZeitung» ce week-end. Les chiffres sont en effet spectaculaires: plus de 2,8 millions de tonnes de nourriture par an partent en Suisse à la poubelle sans que l’on y ait touché.

Selon le journal, toute une série de mesures sont dans le pipeline afin de réduire ce chiffre de moitié d’ici à la fin de la décennie. Mais le cas particulier de la viande, denrée à la fois chère et périssable, fait l’objet d’une attention particulière.

Chez les grands distributeurs, les actions sur les produits carnés sont en effet souvent liées à la quantité: pour payer moins, il s’agit d’acheter plus, souvent trop, et le surplus finit alors parfois à la poubelle. La «SonntagsZeitung» cite quelques exemples piqués au hasard ces derniers jours: un rabais de 42% sur les poitrines de poulet chez Coop, mais à condition de choisir l’emballage de 680 grammes. Moins 34% sur les cervelas chez Denner, mais seulement si l’on en achète dix, etc.

Les distributeurs suisses ont en principe donné leur accord à ce plan d’action, qui énumère des mesures très concrètes: «Les remises quantitatives («2 pour 1» etc.) doivent être vérifiées pour les produits périssables et, si possible, remplacées par la remise correspondante sur le produit individuel.» En clair, il s’agit d’inciter Coop, Migros et les autres à ne plus conditionner les rabais sur la viande à l’achat de quantités plus importantes.

Cité par le journal zurichois, Thomas Paroubek, Sustainability Manager chez Migros, reconnaît le problème: «Le risque de gaspillage alimentaire a tendance à augmenter avec les campagnes impliquant de gros emballages.» Selon lui, Migros a déjà mis en place une correction, et propose sur de nombreux produits les mêmes remises pour les petits emballages que sur les gros.

Tout le monde ou personne

Mais cela ne va pourtant pas de soi. Chez Coop, on rappelle que de telles préconisations ne fonctionnent que si tous les distributeurs le font. Sinon, cela créera des distorsions de concurrence. Chez Denner, filiale de Migros, le porte-parole Thomas Kaderli explique que l’entreprise entend aller dans la direction souhaitée par le gouvernement, mais sans pour autant se passer des grands emballages familiaux. «De telles actions ont leur justification, c’est pourquoi nous nous y tenons.» D’autres enseignes, comme Aldi et Lidl, n’y ont cependant que très peu recours, ne croyant guère à leur vrai potentiel commercial face à des ménages qui calculent au franc près.

La bonne volonté affichée des distributeurs aura-t-elle de l’impact? Certains en doutent. La conseillère nationale écologiste zurichoise Meret Schneider en fait partie. «Jusqu’à présent, je n’ai vu que des démarches hésitantes de la part des entreprises. Le volontariat seul ne suffit pas.» Gaspiller plus pour payer moins reste à l’évidence une mauvaise solution environnementale. Les rayons de viande des grands distributeurs sont désormais sous surveillance.

Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.