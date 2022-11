LIVRES | 14% de rabais pour les abonnés – Le gamin et l'idole L'histoire d'une solide amitié entre le gamin, un homme qui retrouve son âme d’enfant lorsqu’il évoque le football, et l’idole, l’un des plus grands gardiens de l’histoire du football suisse.

Le gamin et l'idole DR

«J’ai beaucoup donné au football à coups d’efforts parfois surhumains et d’heures d’entraînement. J’ai donné mon corps et mon âme mais tout ça, ce n’est rien à côté de ce que lui m’a rendu. J’ai eu l’occasion de rencontrer et de côtoyer tant de gens que j’ai admirés et que j’admirerai éternellement.» Erich Burgener

«Depuis mon plus jeune âge, je n’ai eu d’yeux que pour un joueur qui était le seul de l’équipe à ne pas porter un maillot blanc. Le sien était souvent gris, parfois bleu marine ou noir et derrière celui-ci trônait le numéro 1, celui attribué au gardien de but. Pour moi, ce chiffre représentait simplement le premier, la première de mes idoles, le meilleur: Erich Burgener.» Christophe Vauthey

Ce livre est l’histoire d’une rencontre lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil qui s’est transformée en une solide amitié entre le gamin, un homme qui retrouve son âme d’enfant lorsqu’il évoque le football, et l’idole, l’un des plus grands gardiens de l’histoire du football suisse. À travers des souvenirs croisés et des anecdotes personnelles, cet ouvrage illustre quatre décennies de passion pour le ballon rond.

