Aménagement à Vernier – Le futur «Espace familles» des Avanchets se dévoile D’une forme «simple et rationnelle», c’est le projet soumis par Pont12 Architectes et Atelier Descombes Rampini qui a été retenu par le jury. Henri Neerman

Nommé «Makala», le projet rend hommage au rappeur genevois du même nom, originaire du quartier. PONT12 ARCHITECTES

Près d’un an après la mise au concours du projet «d’Espace Familles» des Avanchets, c’est la proposition «Makala» de Pont12 Architectes et Ateliers Descombes Rampini qui a été retenue. Située en plein cœur du quartier, accolée à l’école primaire, cette nouvelle structure a pour objectif de regrouper diverses activités familiales. Elle comprendra notamment un espace de vie enfantine, une bibliothèque, une ludothèque ainsi que des locaux pour la fanfare et le sport.