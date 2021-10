Films comiques – Le Funny Film Festival de Vevey s'ouvre jeudi Coline Serreau est l’invitée d’honneur de l’événement, qui démarre le 28 octobre avec «My Heart Goes Boom» en présence du réalisateur Nacho Álvarez.

«My Heart Goes Boom» sera présenté en première suisse. VIFFF/Nacho Álvarez/Julio Vergne

Envie de rire un bon coup? Le Vevey International Funny Film Festival (VIFFF) se tient du 28 au 31 octobre dans la ville lémanique. Coline Serreau est l’invitée d’honneur de cette septième édition.

La cinéaste française, qui est aussi scénariste et actrice, viendra présenter quelques-uns de ses films, dont «Trois hommes et un couffin», un immense succès populaire et critique. Au menu également: «Romuald et Juliette», une comédie sur l’univers du travail avec Daniel Auteuil ou encore «La Belle Verte», un mélange entre science-fiction, humour et fable écologiste.

Le festival s’ouvre jeudi avec «My Heart Goes Boom» en présence du réalisateur Nacho Álvarez, dont le film est présenté en première suisse. Cette comédie musicale raconte l’histoire de Maria, qui rêve de devenir une star de la télévision dans l’Espagne des années 70.

Première suisse également pour «Fils de plouc» des frères Harpo et Lenny Guit, qui seront présents à Vevey. Leur premier long métrage est un film déjanté sur deux maladroits qui recherchent leur chien dans une Bruxelles malfamée et haute en couleur. Ces deux longs métrages sont en lice en compétition internationale.

Le festival consacre une petite rétrospective aux Marx Brothers. Il projette quatre films des maîtres du burlesque et de l’absurde, dont «Une nuit à l’opéra» et «La soupe au canard». Chantal Knecht, qui a consacré une anthologie à la fratrie, introduira chaque film.

Une nuit Halloween, samedi, complète le programme. Elle réunit quatre films, dont «Gremlins» de Joe Dante et «Frankenstein Junior» de Mel Brooks, une parodie des films d’horreur des années 1930.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.