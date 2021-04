Météo en Suisse – Le front froid a provoqué une nuit glaciale L’air arctique présent depuis mardi a fait descendre le mercure largement en dessous du 0°C dans plusieurs régions de Suisse la nuit dernière. La partie orientale du pays a été moins touchée grâce au vent et aux nuages.

Un front froid a entraîné des précipitations et de la neige jusqu’en plaine au début du mois d’avril. Keystone/Urs Flueeler

La commune valaisanne de Viège, dans la vallée du Rhône, a battu mercredi soir le record local de la température la plus basse du mois d’avril avec – 6,1 degrés enregistrés. Il n’a jamais fait aussi froid depuis le début des mesures en 1959.

Le mercure a même chuté encore plus bas dans d’autres régions. Dans le hameau du Jura bernois La Chaux-d’Abel, il a fait – 15 degrés, a annoncé SRF Meteo sur Twitter jeudi matin. Dans la commune de La Brévine (NE), surnommée la Sibérie de la Suisse, – 12,6 degrés ont été mesurés.

Des températures négatives ont également été enregistrées dans des endroits moins exposés: – 7,2 degrés à Frutigen (BE) et à Engelberg (OW), – 6,8 Schüpfheim (LU), – 5,7 à Thoune (BE) ou – 5,6 à Planfayon (FR). La nuit a plutôt été étoilée dans l’ouest de la Suisse et donc plus froide que dans l’est.

En Suisse orientale, le vent et les nuages ont empêché une nuit aussi froide que celle de mardi. Les températures se sont situées entre – 0,3 et – 1 degré en plaine vers le lac de Constance, contre – 3,2 degrés dans la région de Genève.

Air arctique

Depuis mardi, un front froid avec de l’air arctique fait chuter les températures sur le versant nord des Alpes. Sur le versant sud, il fait nettement plus doux.

À partir de jeudi et pendant le week-end, les météorologues prévoient un réchauffement temporaire, avec un foehn en montagne. Dans la nuit de lundi à mardi, le prochain front froid devrait arriver avec des précipitations généralisées en grande quantité dans certaines régions. Mardi, la neige devrait même tomber en basse altitude.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.