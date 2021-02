Rescapé de la crise – Le fromage suisse s’exporte bien, malgré la pandémie Contrairement à beaucoup de secteurs plombés par la crise, le fromage helvétique tire son épingle du jeu. Ses ventes ont même grimpées.

L’Allemagne importe, à elle seule, 32’926 t de fromage suisse, soit une bonne moitié du volume total exporté dans l’UE. KEYSTONE

Le fromage suisse continue de bien se vendre à l’étranger. Son exportation est même en hausse en 2020 avec 77’124 tonnes (+1,6%) pour une valeur de 693,8 millions de francs (+3,9%). Les importations grimpent également et de façon plus marquée (+11,7%).

Avec plus de 80% du volume d’exportation (62’919 t), l’Europe est le principal marché du fromage suisse, a indiqué Switzerland Cheese Marketing dans un communiqué mardi. L’Allemagne importe, à elle seule, 32’926 t de fromage suisse, soit une bonne moitié du volume total exporté dans l’UE. Viennent ensuite l’Italie avec 10’533 t et la France avec 5’839 t.

Environ 45% du lait suisse est transformé en plus de 700 spécialités fromagères suisses. Et près de 40% sont exportées dans plus de 70 pays du monde entier.

Année record pour le Gruyère

Le Gruyère AOP illustre ce succès des ventes de fromages suisses à l’étranger en enregistrant un record d’exportation. Ce sont 13’258 tonnes qui ont passé les frontières, soit 450 tonnes de plus que le record datant de 2018, se réjouit l’Interprofession du Gruyère. Les Etats-Unis représentent le premier pays d'exportation.

Après une baisse des exportations hors Europe en 2019, celles-ci sont reparties à la hausse en 2020. Au total, 14’205 t de fromage suisse ont été exportées en dehors de l’Europe en 2020.

Les importations grimpent également. La Suisse a ainsi importé 71’664 t de fromage l’an dernier (+11,7%) pour un montant de 453,5 millions de francs. Près de 82% des importations proviennent d’Italie (25’594 t, +12,2%), d’Allemagne (19’580 t, +13,8%) et de France (13’490 t, +6,9%).

Le prix moyen du kilo de fromage à l’exportation, qui se situe à 9 francs 19 /kg (prix de gros), est supérieur à celui de l’année précédente (8 francs 97/kg). A l’inverse, le prix moyen à l’importation a baissé, de 6 francs 78/kg en 2019 à 6 francs 31/kg (prix de gros).

ATS