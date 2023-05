Essor d’un insecte indésirable à Genève – Le frelon asiatique gâche la Journée mondiale des abeilles Depuis le début de l’année, plusieurs nids de cette bête noire des ruchers ont été décelés dans le canton. Inquiétude chez les apiculteurs. Fedele Mendicino

En contrôlant les six ruches du site de Meyrin, les deux apiculteurs de Bees4You, bien équipés, constatent, un brin dépités, que la récolte de ce printemps sera bien limitée. MAGALI GIRARDIN

Drôle d’endroit pour une rencontre. Ce samedi, face au Jura coiffé de nuages, deux apiculteurs de Bees4You nous ont donné rendez-vous aux confins d’une zone industrielle à l’occasion de la Journée mondiale des abeilles. Derrière des alignées de mornes carrosseries, d’enseignes de multinationales et de haute horlogerie se cache un petit trou de verdure, une prairie fleurie de pissenlits et de trèfles accueillant six ruches.