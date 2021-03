Est-ce votre pire année en tant qu’organisateur?

Dans un certain sens, oui. On a dû travailler sur vingt-sept scénarios. Deux événements ont été annulés. Mais cette saison a été intéressante au niveau organisationnel, car il a fallu être encore plus flexibles et agiles. Et nos images en direct n’ont jamais été aussi bonnes. La crise sanitaire a poussé les organisateurs à devenir meilleurs pour ne pas disparaître.