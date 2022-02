Regard Eco - Le franc fort tient l’inflation en joue

L’inflation est sur tous les radars en ce début d’année: encore spectre ou déjà réalité? Les opinions divergent. Les analystes s’interrogent si, quand et comment, les banques centrales vont réagir. Les réponses potentielles varient selon les contextes institutionnels, l’intensité de la pression inflationniste et les priorités politiques. Pourtant, contrairement à la plupart des grandes économies, l’inflation n’est pas d’une grande actualité pour la Suisse. En effet, selon les données publiées en début de l’année par l’OFS (Office fédéral de la statistique), l’indice des prix à la consommation a progressé en 2021 de moins d’un pour cent.

L’immobilité de l’indice des prix à la consommation peut avoir deux causes économiques très différentes: soit les prix des biens et services individuels ne bougent pas, soit – au contraire – ils évoluent de manière désordonnée, et leurs mouvements se compensent numériquement; deux situations très différentes aussi du point de vue du potentiel inflationniste. Ainsi, un regard sur la dynamique individuelle des prix des biens et services en Suisse n’est pas sans intérêt prospectif.

Dans une perspective de long terme, l’indice suisse des prix à la consommation n’a presque pas bougé en quinze ans: à peine 3%. Pourtant, les diverses composantes de l’indice n’ont pas suivi la même tendance. Ainsi, les biens et services dont le poids combiné dans l’indice est de 16% ont augmenté de plus de 20% pendant cette même période. À l’autre bout du spectre, les prix d’autres biens et services formant 20% de l’indice ont baissé de plus de 20%. Cette double observation rappelle que, sous la surface rassurante de l’indice des prix, l’économie suisse est traversée par des dynamiques contradictoires qu’il est important de scruter.

Deux tendances de long terme méritent une attention particulière. D’une part, alors que les prix des biens tendent à diminuer dans le long terme, les prix des services augmentent. La baisse des prix de biens durables atteint – sur quinze ans – environ 25%, avec l’électronique qui a baissé de 50%. Du côté des services, la hausse la plus importante touche les services financiers, l’éducation et les institutions sociales. D’autre part, les prix des biens et services importés baissent dans le long terme de manière significative alors que ceux des biens et services suisses ont tendance à augmenter.

Les deux tendances se recoupent puisque beaucoup de biens vendus en Suisse sont importés, alors que cette proportion est plus faible dans les services qui sont majoritairement produits à l’interne. La magie des coefficients de pondération fait que dans le cas de chacune des deux tendances les dynamiques de prix en sens contraire se compensent et donnent une impression illusoire de stabilité.

Les quinze dernières années sont aussi celles de l’appréciation du franc suisse de l’ordre de 30%. Cela signifie que, pour le consommateur suisse, les biens importés sont devenus nettement meilleur marché. Même si l’effet de l’appréciation du franc suisse n’a pas été pleinement perçu par les consommateurs du fait des charges locales liées au commerce de détail, il se reflète néanmoins dans la baisse des prix des biens importés.

En d’autres termes, l’appréciation du franc suisse est le meilleur bouclier contre le mouvement de l’indice des prix en Suisse, ce qui ne veut pas dire que les processus inflationnistes sont absents. Aussi longtemps que l’appréciation du franc se poursuit, la hausse des coûts de production internes restera invisible, dissimulée par la stabilité de l’indice. Par contre, quand la tendance sur le marché des changes s’inversera, l’inflation sortira du bois.

Paul H. Dembinski Afficher plus Directeur de l’Observatoire de la finance

